»Za katoličane so v trenutnih razmerah etično sprejemljiva vsa cepiva«

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) vabi vse katoličane, da se "po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje in s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih"

© Christian Emmer / Creative Commons

"Za katoličane so v trenutnih razmerah etično sprejemljiva vsa cepiva," so danes sporočili s Slovenske škofovske konference (SŠK). "Katoliška cerkev vabi vse katoličane, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje in s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih," so navedli.

Glede na omejeno količino cepiv, ki je v Sloveniji na voljo, verniki po njihovih besedah trenutno nimajo možnosti izbire, s katerim cepivom se bodo cepili. Glede na to SŠK meni, da se lahko cepijo z vsemi dostopnimi cepivi, torej tako proizvajalcev Pfizer-BioNTech in Moderna kot tudi AstraZeneca. Pričakujejo pa, da bo država čim prej zagotovila večje količine cepiv in s tem tudi možnost, da se katoličani odločijo za tista cepiva, ki so moralno ustreznejša.

Na spletni strani Katoliške cerkve so konec januarja katoličanom odsvetovali cepljenje s cepivom AstraZeneca. Po njihovi oceni je namreč moralno kompromitirano, ker proizvodnja tega cepiva vključuje uporabo celičnih linij splavljenih otrok. V primeru, da nimajo možnosti cepljenja z drugimi etično sprejemljivejšimi cepivi in bi odložitev cepljenja ogrožala njihovo zdravje in zdravje drugih, pa je uporaba tega cepiva "moralno dopuščena", so dodali takrat.

Na SŠK pa so zdaj dodatno pojasnili, da so škofje v svoji izjavi poudarili koristnost cepljenja in ob tem izpostavili, naj bo brezplačno in prostovoljno ter da se ne sme diskriminirati tistih, ki se denimo iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar se je ob današnjem obisku Splošne bolnišnice (SB) Ptuj dotaknil tudi odziva SŠK iz začetka letošnjega leta, ki je bil po njegovi oceni napačen. "Kakršno koli pozivanje proti cepljenju je po njegovih besedah škodljivo," je vlada objavila na Twitterju.

Tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar se je v petek odzvala na stališče SŠK iz začetka leta in poudarila, da je pomembno, da se ljudje cepijo s cepivi, ki so na voljo. To je namreč po njenih besedah koristno in prepreči marsikatero smrt.