Marvelov slavni superjunak bo gej

Prvi istospolno usmerjeni Captain America

© Marvel

Pri Marvel Comics so se odločili, da k sodelovanju povabijo istospolno usmerjenega najstnika Aarona Fischerja, po katerem bodo prenovili lik Stotnika Amerike (Captain America), ki letos praznuje 80 let. Po pisanju časnika The Guardian bo prvič v zgodovini zatirane in spregledane predstavljal LGBTQ+ lik. Za likovno podobo je poskrbel umetnik Jan Bazaldua.

Jubilej risanega junaka bodo pospremil z novimi serijami, v katerih se bo Stotnik Amerika (Captain America) oz. Steven G. Rogers združil z drugimi stotniki, da bi našel svoj ščit. Junaki se bodo tako v iskanju ščita odpravili na pot po ZDA. Junakom se bo kot prvi v seriji, izdani junija, pridružil Aaron Fischer.

Avtor besedila za serijo je zapisal, da je Fischer nadušen nad queer skupnostjo ter vsemi aktivisti, voditelji in ljudmi, ki se borijo za boljši svet. Upa, da bo kot tak nagovoril tudi nove generacije bralcev.

Risani lik je ustvaril Jan Bazaldua, ki je dejal, da je kot transspolna oseba vesel, da bo lahko svobodno predstavil istospolno usmerjen lik, ki se bori za zatirane.

Captain America

© Marvel

Marvel je v 80. letih minulega stoletja vodil politiko "nobenih istospolno usmerjenih", pozneje pa je to sčasoma rahljal, saj je bilo vedno več razkritij igralcev o svoji istospolni usmerjenosti, še piše Guardian.

