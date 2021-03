Trump ustanavlja svoj »Facebook«

Nekdanji ameriški predsednik pospešeno dela na novem družbenem omrežju, ki naj bi pričel delovati že v prihodnjih mesecih

Donald Trump

© Flickr

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki so mu po napadu njegovih privržencev na ameriški kongres preprečili dostop do družbenih omrežij, kot sta Twitter in Facebook, po besedah njegovega svetovalca Jasona Millerja načrtuje ustanovitev lastnega družbenega omrežja.

Miller je za televizijo Fox News dejal, da naj bi Trumpovo družbeno omrežje morda zagnali že v dveh ali treh mesecih. Prepričan je, da bo to družbeno omrežje popolnoma spremenilo igro in pridobilo več deset milijonov uporabnikov.

Trump med drugim nima dostopa do Twitterja, kjer je objavljal več kot katerikoli predsednik ZDA oziroma katerikoli ameriški politik. Preko Twitterja je tudi vodil svojo politiko ter odpuščal člane vlade.

Na Twitterju je imel 88 milijonov sledilcev, med katerimi niso bili le podporniki, ampak vsi tisti, ki so želeli izvedeti novice iz prve roke. Sedaj občasno objavi kakšno izjavo za javnost, vendar pa je Miller zagotovil, da trdo dela na zagonu lastnega družbenega omrežja.

OzT8roXBZSE

Trump je še vedno zelo vpliven v republikanski stranki in uživa največ podpore med republikanskimi volivci glede možne predsedniške kandidature leta 2024. Proti njemu še vedno poteka tudi več preiskav in tožb.

Miller je za televizijo Fox News dejal, da naj bi Trumpovo družbeno omrežje morda zagnali že v dveh ali treh mesecih. Prepričan je, da bo to družbeno omrežje popolnoma spremenilo igro in pridobilo več deset milijonov uporabnikov.

Zaradi poskusa vplivanja na državne uradnike Georgie, naj spremenijo izid volitev v njegov prid, proti njemu teče kazenska preiskava. Kazenska preiskava poteka tudi v New Yorku glede poslovanja njegovega podjetja. Vložena je bila tudi civilna tožba zaradi napada njegovih privržencev na kongres, civilno ga toži nečakinja Mary Trump zaradi zapuščine Trumpovega očeta, za spolni napad oziroma nadlegovanje pa ga tožita najmanj dve ženski.

Doslej so se že pojavila ugibanja o tem, da Trump razmišlja o ustanovitvi lastne televizije. Vendar pa to zahteva veliko kapitala, Trumpova blagovna znamka pa je v času njegovega vodenja ZDA utrpela precej škode. Dolžan naj bi bil več sto milijonov dolarjev.

The Hill in drugi mediji so konec tedna poročali, da Trumpovo slavno pozlačeno zasebno letalo boeing 757 stoji pokvarjeno na manjšem letališču v New Yorku, ker je potrebno popravil, vrednih nekaj sto tisoč dolarjev.

R_8t9l6izbQ