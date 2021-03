Ikea na sodišče zaradi domnevnega vohunjenja za zaposlenimi

Tožilstvo podjetju očita vzpostavitev "sistema vohunjenja" po celotni Franciji

© Tom Arthur / Flickr

Švedski pohištveni velikan Ikea se je v Franciji zaradi domnevnega vohunjenja za zaposlenimi znašel na zatožni klopi. V podjetju naj bi vzpostavili celoten sistem vohunjenja tako za zaposlenimi kot kandidati za zaposlitev, vanj pa naj bi bili vpleteni zasebni detektivi in tudi policisti.

Poleg Ikee France se bo na sodišču zagovarjalo več fizičnih oseb, predvsem nekdanji zaposleni na izvršnih položajih, ki jim grozi tudi zaporna kazen, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilstvo družbi očita vzpostavitev "sistema vohunjenja" po celotni državi, s katerim naj bi pridobivali informacije o zasebnem življenju več sto zaposlenih in potencialnih zaposlenih, med drugim tudi informacije glede kriminalnih datotek.

Na zatožno klop bosta med drugim sedla nekdanji izvršni direktor Ikee France Stefan Vanoverbeke in njegov predhodnik Jean-Louis Baillot. Med obtoženimi so tudi štirje policisti, ki naj bi delili zaupne informacije.

Odkar je novica odjeknila v javnosti, je francoska Ikea odpustila štiri vodilne v družbi, kljub temu pa podjetju s 10.000 zaposlenimi grozi do 3,75 milijona evrov kazni, še poroča AFP.

Obtožnica jih med drugim bremeni nezakonitega zbiranja in prejemanja zasebnih informacij. Za nekatera očitana kazniva dejanja je predvidena tudi zaporna kazen do 10 let, še poroča AFP.