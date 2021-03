Tudi akademiki vlado pozivajo, naj preneha s finančnim izčrpavanjem in grožnjami STA

Uroš Urbanija, nekoč urednik na STA, zdaj pa bi jih rad kot direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) kaznoval

© Borut Krajnc

V Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) z zaskrbljenostjo spremljajo zaostrovanje napadov vladnega urada za komuniciranje (Ukom) na Slovensko tiskovno agencijo (STA). Zaposlenim na agenciji izrekajo vso podporo ter Ukom pozivajo, naj preneha s finančnim izčrpavanjem in grožnjami STA.

V izjavi v podporo STA opozarjajo, da je STA javni servis, ki vestno, ažurno, dosledno in predano spremlja, oblikuje in posreduje vesti o dogajanju v Sloveniji, vključno z dejavnostjo znanstveno-raziskovalnih ustanov. Zapise STA povzemajo številni drugi mediji v Sloveniji, in to predvsem tisti, ki si ne morejo privoščiti zaposlovati toliko novinarjev in novinark, da bi uredništvo zagotavljalo poročanje tudi o tako obrobnih temah, kot je znanost, so zapisali.

Kot navajajo, v komercialno usmerjenih medijih znanost in z njo povezane teme veljajo za obrobne, saj ne prinašajo prav veliko branosti, gledanosti, poslušanosti ali klikov. Zato je znanost še posebej odvisna od delovanja medijev, kakršen je STA, pa tudi Radiotelevizija Slovenije (RTVS) z vsemi svojimi programi in uredništvi. Po njihovih navedbah lahko le takšni mediji zaradi bolj ali manj stabilnega financiranja zagotavljajo poročanje o tistih dejavnostih v družbi, ki so za obstoj družbe ključnega pomena, vendar na trgu ne prinašajo dovolj dobička.

"Znanost bo tako izginila z medijske agende in se preselila na specializirane portale ter v ljubiteljske, nišne medije. Tako bo tudi sama obveljala za marginalno dejavnost, malone konjiček peščice čudakov, ki si krajšajo čas s tratenjem davkoplačevalskega denarja."



ZRC SAZU

"Če bomo dopustili ukinitev javnih medijev, kakršna sta STA in RTVS, bomo s tem povzročili nepopravljivo škodo v slovenski medijski krajini, že tako osiromašeni kakovostnih medijev," so poudarili v ZRC SAZU. "Znanost bo tako izginila z medijske agende in se preselila na specializirane portale ter v ljubiteljske, nišne medije. Tako bo tudi sama obveljala za marginalno dejavnost, malone konjiček peščice čudakov, ki si krajšajo čas s tratenjem davkoplačevalskega denarja," so še dodali.

STA namreč že 23 dni čaka na plačilo vlade za opravljeno javno službo, vlada pa je medtem minuli teden nadzornemu svetu STA predlagala razrešitve direktorja Bojana Veselinoviča, saj naj bi prišlo do kršitev zakonskih obveznosti. Sprejela je tudi sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali kršitve vsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj in naj se preveri odgovornost nadzornikov. Predsednik nadzornega sveta Mladen Terčelj je ob tem napovedal delovanje v skladu s predpisi, Veselinovič pa očitke zanika in vladno potezo vidi kot zamegljevanje dejstva, da vlada ne spoštuje zakona.