Janša: »Malo mimo je poslušati nasvete šefice poslanske skupine stranke z enoodstotno podporo«

Besedni dvoboj med vodjo poslanske skupine SMC Janjo Sluga in predsednikom vlade Janezom Janšo

Janez Janša danes v DZ

© RTVSLO

Vodja poslancev SMC Janja Sluga ocenjuje, da bi bili protikoronski ukrepi učinkovitejši, če bi jih znali predstavniki vlade ustrezneje skomunicirati. Premier Janez Janša odgovarja, da "je malo mimo poslušati nasvete" o komuniciranju šefice poslancev stranke z enoodstotno podporo v javnosti "predsedniku vlade in stranke s 30-krat višjo podporo".

Vodja poslanske skupine SMC Sluga je v poslanskem vprašanju premierja Janšo vprašala po oceni dela vlade v preteklem letu in kateri so ključni projekti vlade v prihodnjem letu, da bi bil izhod iz te krize čim hitrejši, zanesljiv in učinkovit.

Janša je med drugim ponovil, da je vlada približno 80 odstotkov svojega časa v preteklem letu porabila za spopad z epidemijo, na katero Slovenija ni bila pripravljena. "V drugi polovici leta Slovenijo čaka predsedovanje EU, kar bo jemalo veliko dodatne energije, vseeno želijo v prihodnosti realizirati tudi ključne zaveze iz koalicijske pogodbe, med drugim sta to debirokratizacija in decentralizacija države. Program za to je narejen, potrebujejo pa tudi nekaj časa in manevrskega prostora za udejanjenje," je dejal.

Sluga je nato ocenila, da je zaupanje tisto vezivo, ki nas v težkih trenutkih drži skupaj kot družbo. "In v tej luči se v resnici veliko ljudi sprašuje tudi, zakaj priložnosti tretjega vodenja vlade niste izrabili za neko krepitev povezovanja in dviga ugleda širše kot samo med dosedanjimi sledilci. Zakaj v taki situaciji obrat v neko komunikacijo z depešami, pismi, z nekimi prehitrimi čestitkami, ki dejansko domačo javnost poleg te epidemije še dodatno iritira," je dejala in tudi vprašala "zakaj ne gasiti požara med STA in Ukomom, pač pa ga podpihovati".

"Veliko ljudi sprašuje tudi, zakaj priložnosti tretjega vodenja vlade niste izrabili za neko krepitev povezovanja in dviga ugleda širše kot samo med dosedanjimi sledilci. Zakaj v taki situaciji obrat v neko komunikacijo z depešami, pismi, z nekimi prehitrimi čestitkami, ki dejansko domačo javnost poleg te epidemije še dodatno iritira."



Janja Sluga,

vodja poslanske skupine SMC

Janša je na to odgovoril, da problem ni v načinu komuniciranja, ampak je to vedno izgovor. "Problemi so tam, kjer sem jih opisal prej. Tisti, ki so ali pa ki ste vrgli puško v koruzo pred enim letom, zdaj zelo težko solite pamet vsem ostalim glede na prazna skladišča in nepripravljenost države. Če bi bile razmere normalne, potem bi seveda vlada mogoče imela čas, da se enkrat na teden sestane, pa se pogovarja o komuniciranju, tako pa smo morali uvesti še dodatno sejo vlade, na kateri se ukvarjamo z zaščito zdravja in življenj ljudi. Pa tudi malo mimo je poslušati nasvete o komuniciranju šefice poslanske skupine stranke z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in predsedniku stranke, ki ima tridesetkrat večjo podporo," je odgovoril Janša.