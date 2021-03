Nepravična razdelitev cepiv ni samo moralna sramota

Najrevnejše države se sprašujejo, ali bogate resnično mislijo tisto, kar pravijo, ko govorijo o solidarnosti

Neenakost med revnimi in bogatimi državami pri dostopu do cepiva proti covidu-19 je vse večja, je danes poudaril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Prepad je po njegovem mnenju "vsak dan bolj grotesken".

"Januarja sem dejal, da je svet na robu katastrofalnega moralnega neuspeha, če ne bodo sprejeti nujni ukrepi za pravično razdelitev cepiv proti covidu. Imamo sredstva, da se izognemo temu neuspehu, vendar pa je šokantno ugotoviti, da je bilo doslej narejenega bolj malo, da bi se mu izognili," je na novinarski konferenci povedal Tedros.

"Prepad med številom cepljenj v bogatih državah in številom cepljenj v okviru pobude Covax se poglablja in je vsak dan bolj grotesken," je še dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Mednarodna pobuda Covax, ki jo je zasnoval WHO, je namenjena pomoči revnejšim državam, da bi bilo cepivo pravično porazdeljeno po svetu. Doslej so 57 državam dobavili več kot 31 milijonov odmerkov. Cepivo naj bi sicer v okviru te pobude prejelo 92 držav.

Države, ki trenutno cepijo ljudi, ki so mlajši, zdravi in pri katerih obstaja manjše tveganje za okužbo, to delajo na škodo zdravstvenega osebja, starejših in drugih ogroženih skupin v drugih državah, je še opozoril Tedros.

"Najrevnejše države se sprašujejo, ali bogate resnično mislijo tisto, kar pravijo, ko govorijo o solidarnosti. Nepravična razdelitev cepiv ni samo moralna sramota. Je tudi samouničevalna na področju gospodarstva in epidemiologije," je poudaril generalni direktor WHO.

To, da nekatere države hitijo, da bi cepile celotno prebivalstvo, medtem ko druge niso še nikogar, lahko po njegovih besedah nudi varnost samo kratkoročno. Vendar pa je to lažen občutek varnosti, je posvaril.

cLm1HgapFa8