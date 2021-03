Zaradi protikoronskih ukrepov na sodišču rešili manj primerov

Vpliv vladnih ukrepov za zajezitev epidemije na delo celjskega sodišča je bil lani velik

Vpliv vladnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 na delo celjskega okrožnega sodišča je bil lani velik, saj je sodišče poslovalo omejeno, torej le v nujnih in posebej izvzetih zadevah. Skupni pripad je bil v primerjavi z letom 2019 manjši za sedem odstotkov. Večjega zastoja pri poslovanju pa lani niso imeli, je za STA povedala predsednica sodišča Petra Giacomelli.

Dejala je tudi, da je bil v letu 2020 največji pripad, in sicer 17,7-odstoten na kazenskih zadevah, pravdnih zadev je bilo kar precej manj, vendar je tu na manjši pripad vplivala tudi sprememba zakonodaje, število gospodarskopravdnih zadev je upadlo za 9,1 odstotka, vseh insolvenčnih zadev pa je bilo za več kot 13 odstotkov manj.

Posledično so zaradi omejenega poslovanja sodišča rešili tudi manj zadev, vendar so kljub temu skoraj obvladali pripad kazenskih zadev, v celoti pa pripad pravdnih in insolvenčnih zadev. Seveda manjše število rešenih zadev pomeni ob koncu leta tudi večje število nerešenih zadev, je pojasnila Giacomelli.

Po njenih besedah je večmesečna prekinitev poslovanja povzročila, da se je praktično na vseh pravnih področjih povečalo število nerešenih zadev, razen pri pravdnih in insolvenčnih zadevah. Glede stečajev pravnih oseb pa so na sodišču ugotavljali, da se od leta 2017 vsako leto število pripadlih zadev nekoliko zviša, tako je bilo tudi v letu 2020, vendar ta zvišanja zaenkrat niso alarmantna.

"Se pa hkrati zvišuje tudi število zaključenih stečajev pravnih oseb in čeprav smo leta 2020 zaključili več stečajev pravnih oseb kot eno leto prej, se nam je število nerešenih zvišalo za tri zadeve, kar pomeni iz 247 nerešenih stečajev pravnih oseb na koncu leta 2019, smo imeli na koncu lanskega leta 250 nerešenih stečajev pravnih oseb. Z aktivnim angažiranjem vseh zaposlenih smo že februarja, takoj po sprostitvi poslovanja, začeli reševanje vseh zadev, žal pa je bilo v tem času veliko preklicanih in preloženih narokov tudi zaradi bolezni in karanten pri strankah in odvetnikih," je dejala Giacomelli.

Petra Giacomelli,

predsednica celjskega okrožnega sodišča

Na sodišču v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje skrbijo za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, sprejet je bil tudi protokol ravnanja med zaposlenimi in v odnosu do strank. Skrb za varno poslovanje je sedaj postala del poslovnega procesa, s katerim se aktivno ukvarjajo tako na ravni sodne uprave kot tudi sodniki in praktično vsi zaposleni.

Nekaj težav imajo zaradi precejšnjega deleža manjših razpravnih dvoran oz. morajo sodniki datume razpisa tistih obravnav, kjer naj bi bilo prisotno večje število strank in drugih udeležencev, prilagajati glede na razpoložljivost večjih razpravnih dvoran. "Res veliko imamo le eno veliko razpravno dvorano, ki pa je razprodana praktično cele dneve in vse dni v tednu. Koristimo tudi sistem videokonferenčnega izvajanja narokov in obravnav, na novo imamo opremljeno eno dvorano na okrožnem sodišču ter na okrajnih sodiščih v Celju, Žalcu in Velenju," pravi Giacomelli.

Zaposlenim so omogočili delo od doma z zagotovitvijo povezave na službeni računalnik. Pri tem je vrhovno sodišče nabavilo prenosne računalnike, zaenkrat za približno polovico sodnikov celotnega sodnega okrožja, sicer pa so vsakomur, ki je to želel, omogočili da je dobil za delo od doma na reverz rabljen stacionarni računalnik.

Imeli so tudi primere okuženosti med zaposlenimi, težave pa so bile tudi izpostavljenost visoko rizičnim kontaktom. Primere rešujejo sproti, zaposleni v primerih rizičnih kontaktov in karanten ostajajo doma, kjer koristijo ali karanteno ali pa delajo od doma. Kakšnega večjega zastoja pri poslovanju zaenkrat še niso imeli, je pa res, da je za zagotavljanje tekočega poslovanja, predvsem zagotavljanja pogojev za izvedbo razpisanih obravnav, v sedanjih razmerah potrebno veliko truda, nadomeščanja drug drugega in medsebojne pomoči zaposlenih, kar jim zaenkrat uspeva, je še dodala Giacomelli.