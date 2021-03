Trumpova vrnitev

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je izrekel podporo kongresniku Jodyju Hiceu v republikanski tekmi za državnega sekretarja Georgie, ki bo prihodnje leto

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek izrekel podporo kongresniku Jodyju Hiceu v republikanski tekmi za državnega sekretarja Georgie, ki bo prihodnje leto. Hice je naznanil kandidaturo proti Bradu Raffenspergerju, ki se je zameril Trumpu, ker ni hotel spremeniti izida lanskoletnih predsedniških volitev v Georgii.

V Georgii je lani zmagal demokrat Joe Biden, a Trump tega ne priznava, zato je pritiskal na Raffenspergerja, da mu najde potrebne glasove in spremeni izid. Zaradi tega sedaj teče tudi kazenska preiskava.

Raffensperger in njegovi sodelavci - vsi po vrsti republikanci - so zavrnili Trumpove teorije zarote in ohranili integriteto volitev, čeprav za veliko politično ceno med republikanci. Prejemali so tudi grožnje s smrtjo.

Hice je zvest Trumpov privrženec v zveznem kongresu in je podpiral vsa prizadevanja za spremembo volilnega izida. 60-letni kongresnik je ob objavi kandidature v ponedeljek ostro napadel Raffenspergerja in zatrdil, da je škodoval integriteti volitev.

Trump je sporočil, da ima 100-odstotno zaupanje v Hicea, ki bo ustavil prevare in vrnil poštenost v volitve. Trump je zelo jezen na vodilne republikance Georgie in želi spodnesti tudi guvernerja Briana Kempa, ki prav tako ni hotel sodelovati v njegovih poskusih poneverb.

Raffensperger je odvrnil, da ni bilo veliko takih, ki so tako cinično skušali spodkopati vero v ameriške volitve, kot je Jody Hice. "Januarja smo v Georgii videli, kaj bodo volivci storili s kandidati, ki uporabljajo takšno retoriko," je sporočil Raffensperger z mislijo na drugi krog senatnih volitev, kjer sta demokratska kandidata porazila republikanska.

Trump se je že naveličal "upokojitve" in potem, ko je njegov sodelavec v nedeljo napovedal, da bo kmalu ustanovil svoj družbeni medij, se je bivši predsednik v ponedeljek zjutraj oglasil v program ameriške televizije Fox News.

Med drugim je povedal, da skuša Kitajska ubiti ZDA, da demokrati z zeleno politiko uničujejo Ameriko in odpravljajo priljubljeno otroško knjigo Dr Seuss. Podjetje Dr Seuss Enterprises je sicer samo umaknilo šest svojih knjig zaradi rasističnih podob.

Trump se je nato še sprl z voditeljico Harris Faulkner, ki ga je vprašala, zakaj komentira delo nove vlade tako hitro po volitvah. Najprej mu ni bilo všeč, da mu je rekla bivši predsednik, nato je poudaril, da ni on klical na Fox, ampak so oni klicali njega za komentarje.