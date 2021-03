»Sem urednik novega slovenskega fašističnega medija«

Se bo predsednik vlade Janez Janša distanciral od njemu naklonjenega »fašističnega medija«?

Se bo predsednik vlade distanciral od skrajno desničarskega portala NTA, Nacionalne tiskovne agencije, ki ga sicer na svojem tviter računu zaenkrat občasno podpre s kakšnim retvitom? Ne le, da ga vodi odgovorni urednik, sicer javno razkriti zanikovalec holokavsta, Aleš Ernecl je v zadnjem pogovoru s svojim gostom, znanim supremacistom, konspiracistom in rasistom po imenu Stefan Molyneux, že v prvem stavku pogovora odkrito naznanil, da vodi novi slovenski fašistični medij: "I am editor in chief of new Slovene fascist media called NTA – National Press Agency."

Hrbet so mu obrnili nekateri ideologi desnice in politiki

Bartolo Lampret je podrobno opisal dogodek na svojem blogu Kritično in opozoril na prve odmeve ob tem: nekateri že dogovorjeni sodelavci in kolumnisti, med njimi Aljuš Pertinač, Boštjan M. Turk in Vinko Gorenak, sicer Janšev državni sekretar, so pohiteli in se distancirali od take izjave, celo odpovedali gostovanja na Erneclovem novem projektu, ki se v času večmesečnega finančnega in političnega rušenja Slovenske tiskovne agencije vsaj po imenu spogleduje s tem, da postane nekakšna alternativa.

Presenetljivo, ali pa morda ne, pa med predstavljenimi sodelavci NTA še vedno najdemo nekatera znana imena slovenske desnice, recimo konvertiranega Sebastjana Jeretiča in celo predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco, ki jih zaenkrat prav nič ne moti napovedano sodelovanje z radikaliziranim portalom, razglašenim za fašistični medij.

Slovenija je najbrž edinstvena država v Evropi, kjer najvišji predstavniki države zelo neposredno podpirajo medijske projekte politično skrajnega kova na tej ravni.

Del ekipe na spletni strani NTA, med sodelavci je tudi predsednik Državnega sveta

Predsednik vlade Janša doslej ni bil imun na NTA, končno omenjena stran res na veliko časti in čisla njegovo ime, obenem pa izkazuje do vlade neizmerno in popolno lojalnost; pričakovano je projekt pospremil z občasnimi retviti in pohvalami. Čeprav je poskušal Ernecl svojo privrženost fašizmu kasneje predstaviti kot duhovičenje in satiro, bo zanimivo spremljati, ali bo Janša sledil gesti Pertinača, Turka in Gorenaka in se distanciral od delovanja NTA.

V istem dnevu: Janša podpre NTA z retvitom, hkrati pa zahteva odstop direktorja STA

Nevarne povezave s teroristi

Avgusta 2020 je novozelandska vlada objavila poročilo, iz katerega je izhaja, da je Brenton Tarrant, radikalizirani antiislamski terorist, ki je v Christchurchu leta 2019 ubil 51 nedolžnih ljudi, doniral denar nekaterim radikalnim desničarskim Youtube gurujem, med prejemniki vsot je bil tudi Stefan Molyneux kot eden globalnih ideoloških liderjev ekstremne desnice.

Naj spomnim, omenjeni radikalizirani morilec je daroval 1500 evrov tudi Martinu Sellneru, vplivnemu šefu avstrijskih identitarcev, ki je Janšo pred leti pozdravil kot »častnega človeka«. Povezave med vladajočo stranko SDS in slovenskimi identitarci, celo odkrite simpatije do tega skrajnega desničarskega gibanja, ki je v sedanji slovenski vladi naletelo na nepričakovano ideološko podporo, sem sicer sproti dokumentiral. Množični mediji pri nas takim povezavam, navzlic očitni evidenci, ne namenjajo posebne pozornosti.

