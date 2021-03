Danska z dolgoročnim načrtom sproščanja protikoronskih ukrepov

Dogovor so dosegle socialdemokratska vlada in bolj ali manj vse parlamentarne stranke

© pixabay.com

Na Danskem so dosegli dogovor o dolgoročnem načrtu odpravljanja zdaj veljavnih ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa, takoj ko bo dosežena ustrezna precepljenost rizičnih skupin. Dogovor so dosegle socialdemokratska vlada in bolj ali manj vse parlamentarne stranke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Politični akterji na Danskem želijo omejitve javnega življenja z redkimi izjemami odpraviti, takoj ko bodo vsaj prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejeli vsi, ki se bodo prijavili za cepljenje in so ali starejši od 50 let ali pripadajo kateri od rizičnih skupin. So sicer določene izjeme, ki naj bi jih ohranili tudi po odpravi vseh drugih omejitev, predvsem glede množičnih prireditev in nočnega življenja.

Kot izhaja iz včeraj objavljenega okvirnega dogovora, naj bi frizerji in drugi ponudniki podobnih storitev po vsej državi z delom znova začeli 6. aprila, torej po veliki noči. Takrat naj bi odpravili tudi določene omejitve v šolah. Za učence do četrtega razreda osnovne šole pouk na Danskem že nekaj časa poteka v živo, po veliki noči pa naj bi se v učilnice vrnili še učenci od petega do osmega razreda osnovne šole - a sprva samo vsak drugi teden, tako da jih bo hkrati pri pouku polovica.

Ostale zajezitvene ukrepe naj bi na Danskem po dogovoru podaljšali do 20. aprila. Več omilitev bo vezanih tudi na uvedbo nekakšnega potnega lista oziroma potrdila o cepljenju proti covidu-19 oziroma o negativnem testu na novi koronavirus, še poroča dpa.

Po vrhuncu sredi decembra se je število novih okužb na Danskem zdaj bistveno zmanjšalo, z več kot 3000 na manj kot 1000 dnevno, in je po zadnjih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) glede na število prebivalstva nekje na ravni Nemčije.

Medtem so tudi nemške oblasti podaljšale zaprtje države do 18. aprila, s čimer želijo zajeziti nov val okužb z novim koronavirusom, ter dodatno zaostrile ukrepe med velikonočnimi prazniki.

Ostale zajezitvene ukrepe naj bi na Danskem po dogovoru podaljšali do 20. aprila. Več omilitev bo vezanih tudi na uvedbo nekakšnega potnega lista oziroma potrdila o cepljenju proti covidu-19 oziroma o negativnem testu na novi koronavirus, še poroča dpa.

Nemška kanclerka Angela Merkel in vodje 16 zveznih dežel so dogovor o tem dosegli ponoči po 11 urah pogovorov o nadaljnjih korakih za zajezitev pandemije.

Dogovorili so se, da bo javno in zasebno življenje med velikonočnimi prazniki od 1. do 5. aprila praktično obstalo. Trgovine bodo ostale zaprte, razen prodajaln z živili in supermarketov, ki bodo lahko odprti tudi v soboto, 3. aprila.

Oblasti v Nemčiji državljane pozivajo, naj teh pet dni ostanejo doma. V tem obdobju bodo prepovedana javna zbiranja. Centri za testiranje in cepljenje proti covidu-19 pa bodo odprti.

Velikonočni obredi bodo v glavnem potekali virtualno, zasebna zbiranja pa bodo omejena na pet ljudi iz dveh gospodinjstev, pri čemer so izzvzeti otroci do 14 .leta starosti.

Na Finskem še ne bodo odpirali restavracij in barov vsaj do 18. aprila, da bi tako zajezili širjenje novega koronavirusa, je včeraj odločila vlada v Helsinkih. O tem bo sicer moral odločati parlament, saj bi se morali tritedenski omejevalni ukrepi končati 28. marca, poroča agencija Reuters.

Štiri finske regije z boljšo epidemiološko situacijo so sicer izvzete iz teh omejevalnih ukrepov. Drugod pa morajo biti restavracije in bari zaprti za obiskovalce, lahko pa ponujajo obroke za s sabo.

Češka vlada namerava podaljšati izredne razmere v državi zaradi novega koronavirusa za najmanj en mesec do 27. aprila, so se odločili danes v Pragi. Podaljšanje izrednih razmer mora potrditi še parlament, ki bi lahko zahteval krajše podaljšanje.

Češka je ena najbolj prizadetih držav v pandemiji v Evropi. V preteklih dneh so zaradi preobremenjenosti za pomoč pri zdravljenju covidnih bolnikov zaprosili druge države, med drugim Nemčijo in Poljsko. Sedaj so se razmere izboljšale do te mere, da so lahko to prošnjo umaknili, je dodal minister. "Trenutno kaže, da lahko nadzorujemo situacijo z lastnimi sredstvi," je povedal.

Po državi so medtem razposlali okoli 10.000 paketov zdravila ivermectin, ki je sicer namenjen za zdravljenje proti parazitom, testirajo pa ga tudi proti covidu-19. Evropska agencija za zdravila je posvarila pred uporabo zdravila zunaj kliničnih študij, saj dosedanje ugotovitve niso prinesle dovolj informacij.