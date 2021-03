Dvomi o cepivu AstraZenece kljub mnenju stroke

Zaupanje javnosti v cepivo AstraZenece je bilo pred prvimi poročili medijev o nastanku krvnih strdkov po cepljenju že omajano

Zdravstveni minister Janez Poklukar je 15. marca začasno ustavil cepljenje s cepivom AstraZenece. Slovenija je tako sledila več evropskim državam, denimo Franciji, Nemčiji in Italiji, ki so uporabo tega cepiva zamrznile zaradi morebitne povezave med cepljenjem z AstraZeneco in nastankom krvnih strdkov po njem.

Evropska agencija za zdravila je tri dni pozneje ugotovila, da ni dokazov, da cepivo povzroča krvne strdke. Vendar pa bi lahko bilo v zelo redkih primerih povezano z nastajanjem strdkov v možganih in pojavom strdkov v več delih telesa hkrati, zato bodo potrebne dodatne analize.

Agencija je kljub temu prepričana, da je s cepljenjem treba nadaljevati: »Prednosti cepiva v boju proti še vedno razširjeni grožnji covida-19, ki povzroča tudi smrtonosne krvne strdke in je lahko smrten, še vedno odtehtajo tveganja stranskih učinkov.«

»Prednosti cepiva v boju proti še vedno razširjeni grožnji covida-19, ki povzroča tudi smrtonosne krvne strdke in je lahko smrten, še vedno odtehtajo tveganja stranskih učinkov.«



Evropska agencija za zdravila

Prva država, ki je omejila uporabo, sicer zgolj ene serije cepiva AstraZenece, je bila Avstrija. Tamkajšnji mediji so na začetku marca poročali, da je medicinska sestra iz bolnišnice v Zwettlu v Spodnji Avstriji po cepljenju umrla zaradi nastanka krvnih strdkov. Avstriji je sledilo več držav, med prvimi Danska, Norveška in Islandija, kasneje pa tudi Nizozemska in druge.

A zaupanje v cepivo AstraZenece je bilo do začetka marca že omajano. Nemški časnik Handelsblatt je januarja poročal, da naj bi bila učinkovitost cepiva pri starejših od 65 let zgolj 8-odstotna, pri čemer so se sklicevali na neimenovani vir na nemškem zdravstvenem ministrstvu. Olje na ogenj je prilil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je 29. januarja izjavil, da je cepivo AstraZenece le »kvazi učinkovito« pri starejših od 65 let.

Informacija se je izkazala za napačno, a rezultati raziskave britanske javnomnenjske agencije YouGov kažejo, da je zaupanje v cepivo AstraZenece v Nemčiji in Franciji med začetkom decembra lani in konec februarja letos v primerjavi z ostalimi cepivi upadlo. Delež vprašanih, ki so dejali, da bi cepljenje s cepivom AstraZenece zavrnili, je bil denimo vsaj dvakrat višji kot pri drugih cepivih.

Kako se je kljub zagotovilom stroke krhalo zaupanje v cepivo AstraZenece, lahko preberete na nepridobitnem spletnem mediju Oštro.si.