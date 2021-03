»Vse bolnišnice so spet covidne bolnišnice«

Koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta je dejal, da imajo zaradi slabšanja epidemiološkega stanja v državi bolnišnice na voljo 48 ur za prilagoditev na drugo fazo izhodne strategije

"Zaradi slabšanja epidemiološkega stanja so vse bolnišnice spet covidne bolnišnice," je danes povedal koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta. Tako bosta morali brežiška in izolska bolnišnica spet začeti sprejemati covidne bolnike, ostale bodo morale povečati kapacitete, namenjene za covidne bolnike.

Za prilagoditev na drugo fazo izhodne strategije, kamor bolnišnice uvrščajo zaradi slabšanja epidemiološkega stanja v državi, imajo na voljo 48 ur. To pomeni, da bodo morale imeti na voljo deset odstotkov kapacitet za covidne bolnike, v Kliniki Golnik je ta delež 15-odstoten.

"V drugo fazo izhodne strategije so bolnišnice prešle, ker se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov povzpelo nad 500. To število je meja med drugo in tretjo fazo, po kateri manjšim bolnišnicam ni bilo več treba sprejemati novih covidnih bolnikov. Tako sta bolnišnici Brežice in Izola postali prvi bolnišnici, kjer niso več zdravili tovrstnih bolnikov," je na novinarski konferenci o covidu-19 povedal Carotta in dodal, da se bosta zdaj morali ponovno aktivirati.

Ob tem je Carotta poudaril, da mora biti ne glede na fazo izhodne strategije v vsakem urgentnem centru in v ambulantah nujne medicinske pomoči zagotovljena obravnava covidnih bolnikov ne glede na to, ali gre za covidno ali necovidno bolnišnico.

Iz slovenjgraške bolnišnice so danes sporočili, da tudi v njihovi regiji beležijo večja žarišča na novo obolelih. Trenutno zdravijo 11 covidnih bolnikov, enega na intenzivni negi. Dnevno pregledajo okoli deset bolnikov s sumom na okužbo z novim koronavirusom. Trenutno zagotavljajo 10 navadnih postelj in tri intenzivne postelje za covidne bolnike. Če bi se stanje poslabšalo, bodo to število lahko povečali na 25 običajnih in sedem intenzivnih.

V novomeški bolnišnici je trenutno hospitaliziranih 27 covidnih bolnikov, od tega sedem na intenzivnem oddelku. Doslej so uspeli zagnati predvsem operativni program, a opažajo, da število okužb rahlo narašča. Skupna zaščitenost vseh zaposlenih v bolnišnici je 70-odstotna, zato verjamejo, da jih tretji val ne bo močno kadrovsko ohromil.

