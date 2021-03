Cene cepiv na spletu od 500 do 750 dolarjev, lažno potrdilo o cepljenju pa 150 dolarjev

Na temnem spletu se najde cepiva Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharma ter Johnson & Johnson. Med cenejšimi je za 500 dolarjev AstraZeneca, kitajski Sinopharm pa stane okoli 750 dolarjev.

Raziskovalci podjetja za kibernetsko varnost Check Point so opazili strm porast oglasov na temnem spletu, povezanih s cepivi proti covidu-19, število teh se je od januarja potrojilo na več kot 1200.

© Geralt / Pixabay

Pandemija covida-19 je pustila pečat tudi na zloglasnem temnem spletu (dark web), kjer lahko uporabniki kupijo vse - od cepiv proti covidu-19 do ponarejenih potrdil o cepljenju. Cene odmerkov cepiv se gibljejo nekje od 500 do 750 dolarjev, lažno potrdilo o cepljenju pa se lahko dobi že za 150 dolarjev, poroča britanski BBC.

Raziskovalci podjetja za kibernetsko varnost Check Point so opazili strm porast oglasov na temnem spletu, povezanih s cepivi proti covidu-19, število teh se je od januarja potrojilo na več kot 1200. Med drugim se na temnem spletu najde cepiva Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharma ter Johnson & Johnson. Med cenejšimi je za 500 dolarjev AstraZeneca, kitajski Sinopharm pa stane okoli 750 dolarjev.

Prodajalci naj bi prihajali iz ZDA, Velike Britanije, Španije, Nemčije, Francije in Rusije. Ekipa je našla več oglasov v ruski cirilici in angleščini. Prodajalci obljubljajo varno in hitro dostavo, nekateri tudi v enem dnevu.

Na enem od hekerskih forumov so odkrili oglas za lažno potrdilo o negativnem izvidu na novi koronavirus. "Delamo negativne covid teste, za potovanje v tujini, iskanje službe ipd. Kupi dva negativna testa in tretji je brezplačen," je pisalo v enem od oglasov.

"Delamo negativne covid teste, za potovanje v tujini, iskanje službe ipd. Kupi dva negativna testa in tretji je brezplačen."



Oglas na temnem spletu

Vse več držav že ima ali pa razmišlja o uvedbi potrdil o cepljenju, testiranju in preboleli bolezni, saj bi to lahko omogočilo dodatno sproščanje ukrepov. Zato ni presenečenje, da se na temnem spletu prodaja podobna potrdila. Raziskovalci so našli več prodajalcev, ki ponujajo ponarejene dokumente. V zameno za plačilo zahtevajo predvsem kriptovalute, kot je bitcoin.

"Ljudje morajo nujno razumeti, da je izjemno tvegano, ko skušajo po neuradnih poteh dobiti cepivo, potrdilo o cepljenju ali negativni test na covid-19, saj hekerje bolj zanimajo vaš denar, informacije in identiteta," je sporočil vodja za raziskovanje ranljivosti izdelkov pri Check Pointu Oded Vanunu.

"Ljudje morajo nujno razumeti, da je izjemno tvegano, ko skušajo po neuradnih poteh dobiti cepivo, potrdilo o cepljenju ali negativni test na covid-19, saj hekerje bolj zanimajo vaš denar, informacije in identiteta."



Oded Vanunu,

vodja za raziskovanje ranljivosti izdelkov pri Check Pointu

V okviru raziskave so kupili tudi odmerek cepiva Sinopharm, ki bi ga analizirali, vendar paketa še niso prejeli. Kot so pojasnili za BBC, verjamejo, da je bil nakup prevara, vendar obstaja možnost, da drugi prodajajo prava cepiva.

Pri podjetju pozivajo vse države k uvedbi sistema QR pri vseh dokumentacijah za cepiva, saj je takšno dokumentacijo težje ponarediti.

LdFTo4Z3cno

9BY1WQ-qXx0