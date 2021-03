Slovenski lastniki nepremičnin na Hrvaškem za prost prestop meje

Peticija proti pogojevanju prestopa meje z dokazili, kot so testi PCR ali napotitev v karanteno

© Tomaž Lavrič

Slovenski lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem s spletno peticijo Odprite nam meje zahtevajo od slovenskih in hrvaških oblasti prost dostop do svoje lastnine v sosednji državi. Zavračajo pogojevanje prestopa meje z dokazili, kot so testi PCR ali napotitev v karanteno zaradi pandemije covida-19.

Pobudniki peticije so se zbrali na omrežju Facebook v skupini Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - odprite nam meje, v kateri so tudi objavili spletno peticijo. "Čas je, da se zbudimo in ne čakamo več, kdaj/če nam bodo omogočili svobodno uporabo naše lastnine in prenehali kršiti eno temeljnih ustavnih pravic," so zapisali ob peticiji.

"S peticijo od slovenskih in hrvaških oblasti zahtevamo, da nam tudi v času epidemije omogočijo prost dostop do nepremičnine ali plovila. Zavračamo pogojevanje prestopa meje s takšnimi ali drugačnimi dokazili, testi, "cepilnimi" potnimi listi ali napotitvijo v karanteno. Edino dokazilo je naše lastništvo," so dodali. Menijo, da je edini sprejemljiv dokaz za prehod meje potrdilo o lastništvu nepremičnine.

Med drugim izpostavljajo, da je minilo že leto dni od tega, ko so jim oblasti obeh držav na različne načine omejile dostop do lastnine na Hrvaškem, izjema je bila med 15. majem in 24. avgustom lani. Poudarjajo, da lastniki nepremičnin niso v isti kategoriji kot turisti. Pojasnjujejo, da imajo poleg pravic tudi dolžnosti, kot so vzdrževanje nepremičnin, plačevanje davkov, prispevkov in nadomestil za svoje premoženje v drugi državi.

Peticija je dostopna od srede, v enem tednu pa jo je podpisalo nekaj manj kot 1200 ljudi. Omenjena skupina na Facebooku ima sicer nekaj več kot 2000 članov. Po neuradnih ocenah imajo slovenski državljani na Hrvaškem približno 110.000 nepremičnin.