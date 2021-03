Biden za strožjo zakonodajo o orožju

Strelski pohodi v ZDA

Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je po ponedeljkovem strelskem napadu v Koloradu, v katerem je umrlo deset ljudi, pozval kongres, naj sprejme strožjo zakonodajo o orožju. Do tragedije v Boulderju je prišlo manj kot teden dni po podobnem napadu v Atlanti, kjer je umrlo osem ljudi.

Biden je kongres pozval, naj ukrepa in prepove polavtomatske puške. oziroma, kot jim pravijo v ZDA, napadalne puške vojaškega sloga. Namignil je, da bo morda tudi sam ukrepal z izvršnim ukazom. "Kot predsednik bom uporabil vse vire, ki so mi na voljo za zavarovanje ljudi," je dejal Biden.

6X-MdkEsFa0

V izjavi je omenil tudi ubitega policista, ki ga je opredelil kot heroja, ki ni okleval v svoji dolžnosti in se je žrtvoval, da reši življenja. "To je definicija ameriškega heroja," je dejal Biden.

q-StPojXPGo

Predstavniški dom je že sprejel dva predloga zakonov za zmanjšanje nasilja z orožjem, vendar pa sta obtičala v senatu, kjer so republikanci proti vsakemu posegu v pravico do orožja. Izgovarjajo se, da strožji ukrepi nasilja ne bodo zmanjšali, zatorej so nepotrebni in posegajo v ustavno pravico do orožja.

"Vsakič, ko pride do streljanja, igramo to smešno igro, kjer se predlaga kup zakonov, ki ne bodo ustavili umorov. Demokrati vedno znova skušajo odvzeti orožje državljanom, ki spoštujejo zakone, ker je to njihov politični cilj," je logiko republikancev pojasnil senator iz Teksasa Ted Cruz.

18W8oeHarQg

Na pokol v Koloradu se je odzval tudi nekdanji predsednik Barack Obama, ki je izrazil sožalje sorodnikom žrtev, kakor tudi vsem drugim sorodnikov žrtev množičnih strelskih napadov po ZDA. "Skupaj z bolečino spet čutimo globoko znano ogorčenje, da kot nacija še naprej toleriramo takšna naključna, nesmiselna dejanja brez kakšnih bistvenih ukrepov," je sporočil Obama.

Rx-Rxpbwspo

"Američani bi morali na nakupe brez dvomov, ali bodo to preživeli. Ampak ne moremo. Skrajni čas je, da se tisti, ki lahko, spopadejo s to epidemijo nasilja z orožjem. Izkoreninjenje nezadovoljstva, rasizma in nestrpnosti, ki poganjajo takšna nesmiselna dejanja, bo trajalo nekaj časa. Vendar pa lahko tistim, ki sovražijo, otežimo dostop do orožja. Lahko premagamo opozicijo strahopetnih politikov in pritiske orožarskega lobija, ki je proti vsaki omejitvi kopičenja ogromnih kupov orožja," je sporočil Obama.

Oboroženi moški je v ponedeljek v samopostrežni trgovini verige King Soopers v mestu Boulder, 40 kilometrov severozahodno od Denverja, ustrelil deset ljudi. Policija je sporočila, da je streljal 21-letni Ahmad Al Aliwi Alissa, proti kateremu je že vložena obtožnica za deset umorov, čeprav motiv dejanja še ni jasen.

EstrU0nrhlg