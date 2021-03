Na Nizozemskem bodo skrajšali policijsko uro

Ta bo po novem trajala od 22.00 do 4.30

© Dnu72 / WikiCommons

Nizozemska je podaljšala ukrepe za zajezitev pandemije covida-19 do 20. aprila, saj v državi beležijo porast števila okužb. Bodo pa skrajšali policijsko uro, je danes povedal premier Mark Rutte.

"Število okužb se je znova povzpelo in znova je več ljudi v bolnišnicah. To je zaskrbljujoča realnost za danes in zato ne moremo sprostiti trenutnih ukrepov," je povedal Rutte.

Ob tem je napovedal manjšo spremembo, to je skrajšanje policijske ure, saj se bo ura kmalu prestavila na poletni čas. Ta bo po novem trajala od 22. ure in ne več od 21. ure, končala se bo ob 4.30, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Druge stvari ostajajo enake," je dodal.

V okviru ukrepov, ki bi se morali izteči 30. marca, so med drugim zaprti bari, restavracije in kavarne, deluje le osebni prevzem. Zaprtih je tudi večina nenujnih trgovin, je pa možna rezervacija obiska. Vlada je sicer upala, da bodo lahko ob koncu meseca odprli vsaj terase lokalov, vendar to sedaj ni v načrtu.

Nizozemske oblasti so doslej potrdile več kot 1,2 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 16.339 ljudi. Danes so poročali o 5636 novih okužbah, v bolnišnicah pa se zdravi 2257 covidnih bolnikov.