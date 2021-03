Janša retvita spodbude k nasilju do poslanke Janje Sluga

Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju poobjavil naslednji zapis: »Če še niste vedeli, Janja Sluga poučuje Janeza Janšo komunikacijo. Se mi zdi, da bi se ji dve, tri okol’ kepe lepo prilegli.«

Janševa poobjava spornega tvita

© Twitter

Časopis Večer je opozoril na retvit predsednika vlade, ki ga lahko po nujnosti razumemo kot apel k nasilju. Predsednik vlade Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter poobjavil naslednji zapis: »Če še niste vedeli, Janja Sluga poučuje Janeza Janšo komunikacijo. Se mi zdi, da bi se ji dve, tri okol’ kepe lepo prilegli.«

Fraza »dobiti jih okoli kepe« pomeni dobiti jih po glavi, običajno na način, da se nekomu primaže klofuto. Reakcija se nanaša na vprašanje poslanke SMC, ki je v parlamentu dostojanstveno in zelo smiselno, še zdaleč ne prva, opozorila na nizko kulturo komuniciranja, ki jo izvaja predsednik vlade na Twitterju.

Poobjava zaenkrat ni naletela na poseben medijski ali politični odmev, pričakovali pa bi, da se do nedostojnega tvita predsednika vlade med drugimi opredelijo vse politične stranke, predsednik republike in tudi varuh človekovih pravic.

Nanjo se je ta odzval z osorno opazko, da koalicijski stranki s tako majhno podporo v anketah, kot jo kaže SMC, res ne pritiče, da bi solila pamet SDS. Danes se je zaščitniško moral oglasiti tudi Zdravko Počivalšek in Janšo neposredno obtožil žaljivosti in škodljivosti, za nameček pa izrekel pričakovanje, da se bo bolj discipliniral in pokazal več samokontrole. To je morda prvič, da je kakšen pomemben politik, ki je del vlade, direktno namignil na težave z značajem in samoobvladovanjem premierja.

Janševa posredna podpora nasilju nad ženskami prihaja v tednih, ko v Sloveniji serijsko doživljamo družinske tragedije z nasilnim koncem in s tem odpira vrsto vprašanj, tudi o duhovni in psihološki klimi v državi, načinih normalizacije nasilja in boju proti njemu.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**