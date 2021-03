Ne bi smeli ostati tiho, ko se tepta človekovo dostojanstvo

Dolžnost učiteljic in učiteljev je odzivati se in zastopati glas razuma in kritičnega mišljenja

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na svoji včerajšnji seji med drugim opravil razpravo in izmenjavo stališč o pismu, ki so ga nedavno spisali in v javnost posredovali profesorice in profesorji Gimnazije Bežigrad in s katerim naslavljajo ne le ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju, temveč širšo javnost.

Tudi članice in člani GO SVIZ so se pridružili kritičnemu odzivu angažiranih učiteljic in učiteljev, v katerem ti opozarjajo, da aktualne družbene razmere "zbujajo skrb, saj so po našem opažanju ogrožene nekatere temeljne vrednote, za katere so se zavzemale tudi mnoge generacije pred nami." GO SVIZ soglaša, da »učitelj ni samo nekdo, ki posreduje znanje, ampak ima tudi etično poslanstvo, da si mora v svojem delu prizadevati, da bi zastopal obče vrednote, kot so družbena pravičnost, solidarnost, skrb za soljudi in naravno okolje, sočutje in miroljubno sobivanje, resnicoljubnost in poštenost." Prav tako soglaša, da prav zato »ne bi smeli ostati tiho, med drugim tudi zato ne, ker je eden od pomembnih pedagoških ciljev kritično mišljenje – koliko verodostojnosti nam v nasprotnem primeru sploh še ostane, če sami ne prakticiramo kritičnega mišljenja javno (na glas) o temah, ki nas vse zadevajo? Ne bi smeli ostati tiho, še posebej tedaj ne, ko se tepta človekovo dostojanstvo, z ljudmi pa se ravna kot z neuko rajo, ki si ne zasluži drugega kot grožnje in ponižanje."

Članice in člani najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma soglašajo s kritično oceno, da "v družbi primanjkuje demokratičnega dialoga, razraščata se nestrpnost in izključevanje vsakega, ki misli drugače kot tisti, ki imajo vzvode oblasti. Gre za simbolno nasilje, ki sloni na oblastniški ignoranci in preziru do vseh, ki niso del političnih in ekonomskih elit. To simbolno nasilje ni uperjeno samo zoper posameznike in skupine ljudi, ki ne pristajajo na kulturo molka in se ne udinjajo avtoritarnim gospodarjem, temveč zoper samo demokracijo. Ena od ključnih demokratičnih vrednot, ki je pravica do nestrinjanja z vladajočimi, je med najbolj ogroženimi. Namesto s spoštljivim dialogom in iskanjem rešitev, s katerimi bi se poskušali čim bolj približati ideji vključujoče in pravične družbe, se vladajoči odzivajo predvsem z ignoranco, pokroviteljstvom posmehom in represijo. Zadnji takšen primer je kaznovanje dijakov, ki so se zbrali na mirnem protestu, s katerim niso ogrožali nikogar" (vsi citati so iz pisma profesoric in profesorjev Gimnazije Bežigrad).

Glavni odbor SVIZ s posredovanjem pisma kolegov z bežigrajske gimnazije vse svoje članice in člane, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, v kulturi in znanosti, ter vse druge državljanke in državljane nagovarja, naj tudi sami postanejo kritični glas družbe ter naj se s svojimi pobudami in dejavnostmi ter povezovanjem (med šolami, z drugimi ustanovami in posamezniki iz civilne družbe) angažirajo v svojih sredinah, da bi se stanje začelo izboljševati in se v pismu zapisana načela začela uresničevati.

Sandi Modrijan,

tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije