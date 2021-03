Policijska ura od sobote naprej od 22. do 5. ure

Pri zbiranju, prireditvah in shodih pa vlada ni sprejela nobenih sprememb

Vlada je odločila, da bo odslej nočna omejitev gibanja trajala od 22. do 5. ure. Pri zbiranju oz. druženju, prireditvah in shodih vlada ni sprejela nobenih sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi, so sporočili po seji vlade. Navedene spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in bodo veljavne do 2. aprila.

Nočna omejitev gibanja od 21. do 6. ure zjutraj je stopila v veljavo 20. oktobra lani. Medtem ko mu del javnosti ni naklonjen, pa so na vladni strani doslej poudarjali, da bo omejitev sproščena, ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere.

Vlada je že pred dvema tednoma na predlog ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa odločala o tem, da bi skrajšali nočno omejitev gibanja. A so takrat z vladnega urada za komuniciranje sporočili, da strokovna skupina za covid-19 zaradi obsega epidemije ni sledila Hojsovemu predlogu, da pa bodo o tem znova odločali v naslednjih 14 dneh.

Hojs je v torek za STA pojasnil, da predloga ne bo podal ponovno "saj je bil dogovor, da bo svetovalna skupina ta teden sama ponovno preučila njegov predlog oziroma se morda odločila celo za večje sproščanje".

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je sicer prejšnji teden za Mladino dejala, da se za skrajšanje omejitve niso odločili, ker "smo menili, da ena ura ne bi bistveno spremenila ničesar". Ob tem je napovedala, da bodo predlagali popolno ukinitev omejitve gibanja ponoči, če bo epidemiološko stanje dovolj dobro.