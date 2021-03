Danes glasovanje o interpelaciji ministra Simonitija

Poslanci so večji del razprave opravili včeraj, danes pa je predvideno tudi glasovanje. Vlagateljice interpelacije ministru očitajo neprimeren odnos do kulture in medijev.

Vasko Simoniti med razpravo interpelaciji v DZ

© Borut Krajnc

Državni zbor (DZ) bo danes nadaljeval obravnavo interpelacije ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Poslanci so večji del razprave opravili v sredo, danes pa je predvideno tudi glasovanje. Vlagateljice interpelacije ministru očitajo neprimeren odnos do kulture in medijev.

Opozicijske stranke kot predlagateljice interpelacije so očitke Simonitiju nanizale v desetih točkah. Med njimi so izpostavile neučinkovitost pri spopadanju z epidemijo na področju kulture, uničevanje javnih medijev, kot sta RTV in STA, pomanjkanje dialoga, neprimeren odnos do samozaposlenih v kulturi in nevladnikov ter nepripravo nacionalnega programa za kulturo.

Koalicijski poslanci so medtem večkrat izpostavili, da je Simoniti uspel v letošnjem letu zagotoviti najvišji proračun za kulturo. Minister pa je vse očitke predlagateljev sproti zavračal.

Sejo je v sredo zvečer zaznamovala tudi daljša prekinitev, do katere je prišlo po ostri izmenjavi besed med nekaterimi opozicijskimi poslanci in Jožetom Tankom iz SDS, ki je tedaj vodil sejo.

Kot je pokazala razprava, interpelacije ne podpirajo v koalicijskih SDS in NSi. V SMC so napovedali, da je večinsko ne bodo podprli, je pa podporo napovedal Branislav Rajić. Poslanci DeSUS si niso enotni: Jurij Lep je napovedal podporo, Robert Polnar se je izrekel proti. SNS interpelacije ne podpira.

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB sicer same nimajo potrebnih 46 glasov za ministrovo razrešitev.