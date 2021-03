»Želimo vedeti, kje so bili ti izvori okužb, zaradi katerih smo že sedem mesecev v lockdownu«

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je na direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka naslovil dopis, v katerem ga prosi za seznanitev z argumenti za zaprtje panoge gostinstva. Želijo podatke, na podlagi katerih analiz in dejstev panoga predstavlja tveganje za širitev okužb.

"Želimo vedeti, kje so bili ti izvori okužb, zaradi katerih smo že sedem mesecev v lockdownu," so v pismu Kreku zapisali v sindikatu.

Zaposleni v gostinstvu in turizmu tako pričakujejo argumentirane podatke, na podlagi katerih analiz in dejstev odprte terase, gostinski vrtovi in gostinski lokali, restavracije, in ostali subjekti v panogi predstavljajo tveganje za širitev okužb.

Od nekaterih gostincev, ki vendarle delajo v tem času (v termalnem in zdraviliškem turizmu, kjer so gostje na rehabilitaciji, ob raznih športnih prireditvah, tudi svetovnega ranga, itd.), po navedbah sindikata vse doslej ni bilo informacij o okužbah ali širjenju virusa.

V sindikatu so spomnili, da je vlada skupaj s stroko v določenih regijah z boljšo epidemiološko sliko že dovolila odprtje gostinskih teras v določenih regijah. Kljub temu, da so se epidemiološke razmere v nekaterih regijah medtem že poslabšale, pa terase ostajajo odprte, medtem ko v ostalih regijah do možnosti odprtja sploh ni prišlo, opozarjajo.

Izpostavljajo, da je od vseh dejavnosti v gospodarstvu od oktobra lani popolnoma zaprta le panoga gostinstva in turizma. Vse druge veje gospodarstva in javnega sektorja delajo in, kot pravijo v sindikatu, tudi od tam izhajajo okužbe in se širijo, pa še nobena proizvodnja ni bila zaustavljena.

"Še več, o teh okužbah sploh javno ne govorite! Ves čas pa je sum na panogo, ki je v enem letu zaprta že sedem mesecev! Kako dolgo se bo še preizkušalo vzdržljivost delavk in delavcev, ki so doma na čakanju na delo že sedem ali več mesecev?" se sprašujejo v sindikatu, kjer navajajo, da je bilo od marca lani odpuščenih kot 12.300 delavcev iz panoge, ugasnilo pa da je več kot 3000 subjektov.

Če bo panoga še dolgo v primežu ukrepov, se bo strah za preživetje samo še stopnjeval, poudarjajo v sindikatu in dodajajo, da bo to vplivalo tudi na nadaljnje odločitve in posledice morebitnih aktivnosti zoper sprejete vladne ukrepe.

Kot še poudarjajo v sindikatu, panoga lahko zagotovi spoštovanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in zagotovi ustrezen nadzor, tako kot to velja v trgovinah.