Nova kadrovanja Janševe vlade

Več imenovanj v direktoratih

Vlada je na sredini seji opravila več imenovanj generalnih direktorjev direktoratov oz. njihovih vršilcev dolžnosti na štirih ministrstvih. Med drugim je opravila dve imenovanji v okviru ministrstva za javno upravo, kjer je bil dosedanji direktorat za informacijsko družbo in informatiko ukinjen, ustanovljena pa sta dva ločena direktorata.

Na podlagi predhodnih sprememb pravnih podlag sta bila na ministrstvu za javno upravo 19. marca letos ustanovljena direktorat za informatiko in direktorat za informacijsko družbo, z istim dnem se je ukinil direktorat za informacijsko družbo in informatiko.

Tako je Petru Grumu 18. marca prenehal položaj v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo in informatiko, na sredini seji pa ga je vlada na predlog ministra za javno upravo Boštjana Koritnika od 26. marca letos do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za informatiko.

Hkrati je vlada za v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo od 26. marca letos do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, imenovala Petra Jenka.

Vlada je na sredini seji opravila še nekaj drugih imenovanj. Potrdila je imenovanja treh generalnih direktorjev na ministrstvu za zunanje zadeve, pri čemer je imenovanje veljavno za dobo petih let z možnostjo podaljšanja.

Anita Pipan je postala generalna direktorica direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje, Jernej Müller je postal generalni direktor direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko, Marko Rakovec pa generalni direktor direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov.

Kot so ob tem dodali na ministrstvu za zunanje zadeve, je na podlagi predloga ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja in javnega natečaja za zasedbo omenjenih delovnih mest posebna natečajna komisija izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti vseh treh kandidatov ter potrdila njihovo primernost za te položaje.

Vlada je v sredo Andrejko Znoj imenovala za generalno direktorico direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Imenovana je od 30. marca letos do najdlje 29. marca 2026 z možnostjo ponovnega imenovanja.

V zvezi z istim ministrstvom je vlada izdala tudi odločbo o imenovanju Valentine Vehovar na položaj v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev do 29. septembra letos.

Za v. d. generalnega direktorja direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor pa je vlada imenovala dosedanjega generalnega direktorja Agencije RS za okolje Iztoka Slatinška. Imenovan je od 1. aprila letos do imenovanja novega generalnega direktorja tega direktorata.