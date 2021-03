Načrt zapravljene prihodnosti

Slovenija je na pragu razvojnega poloma – namesto preboja –, saj je v njenem načrtu črpanja evropskih sredstev le pet odstotkov dejansko zelenih naložb

Mladi za podnebno pravičnost so se ta teden priklenili na vladno poslopje: predlagani načrt nas pelje v podnebno katastrofo, poglablja zaradi podnebnih ukrepov nastale socialne stiske, pospešeno uničuje naravo in ohranja veljavno ureditev.

© Borut Krajnc

V slovenskem načrtu za odpornost in okrevanje – to je 5,1 milijarde evrov vreden seznam javnih naložb do leta 2026, ki jih bo financirala Evropska unija – je le pet odstotkov dejansko zelenih naložb. To ga na lestvici Green Recovery Tracker uvršča na zadnje mesto. V slovenskem osnutku, za katerega je odgovoren Zvonko Černač, minister iz SDS, so naložbe nametane – ta glagol za opisovanje uporabljajo resni analitiki – za volilni preboj, ne za zeleno rast.