Počivalškov člen umaknjen, Vizjakovi ostajajo

Ko zeleno ni zeleno, ampak pomeni politične kalkulacije

Andrej Čuš: iz SDS prek Zelenih Slovenije do položaja državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo

© Borut Krajnc

Z ministrstva za okolje in prostor (MOP) so v sredo sporočili, da iz predloga sprememb zakona o vodah vendarle umikajo sporni 4. člen, ki bi na vodovarstvenih območjih izjemoma dovoljeval gradnjo objektov za odlaganje odpadkov in vzpostavitev proizvodnje, ki bi vključevala nevarne snovi.