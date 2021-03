Več kot polovica vprašanih meni, da ukrepi pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo

Kako zaskrbljeni so prebivalci Slovenije glede trenutnih razmer ter kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi

Janševa vlada skuša že od samega začetka utišati kritične glasove. Na fotografiji je protestno polaganje stopal pred parlamentom 22. aprila. Policija je legitimirala zgolj tiste, ki so »izrazili svoje mnenje«, preostale je pustila pri miru.

© Borut Krajnc

V marcu je delež prebivalcev Slovenije, ki so zaskrbljeni za svoje življenje ali življenje svojih bližjih, dosegel najnižjo stopnjo od razglasitve epidemije. Po drugi strani zaupanje v vladne odločitve pada, prav tako ocena vlade na področju organizacije cepljenja prebivalstva, je pokazala raziskava inštituta Mediana.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so tokrat ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja, so sporočili iz inštituta.

Delež tistih, ki za svoje življenje in življenje bližnjih (sploh) niso zaskrbljeni, je v marcu najvišji po juliju 2020, na drugi strani pa je delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, najnižji od začetka meritev v marcu 2020. Zaskrbljenih oziroma zelo zaskrbljenih je 40 odstotkov prebivalcev.

Da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo, meni 53,4 odstotka prebivalcev Slovenije. Sicer pa že od novembra (31,6 odstotka) upada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi primerni, čeprav posegajo v osebno svobodo. Tokrat je ta delež 23,4-odstoten.

Javnomnenjsko anketo je inštitut Mediana izvedel med 23. in 24. marcem na vzorcu 504 oseb.

Da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo, meni 21,8 odstotka anketiranih, da se preveč osredotočajo na gospodarstvo v škodo zdravju, jih meni 18,4 odstotka. Kar 42,5 odstotka vprašanih je prepričanih, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje v škodo gospodarstvu.

Če je bilo v februarju nekaj več optimizma, da se bo življenje po epidemiji spremenilo na boljše, z začetkom tretjega vala beležijo ponoven upad (9,3 odstotka). Sicer 64,3 odstotka vprašanih meni, da se bo življenje po epidemiji verjetno spremenilo na slabše.

Da se druge države bolje spopadajo s koronavirusom, jih meni 44,3 odstotka, 17,9 odstotka pa jih vladi zaupa, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive.

Prav tako je nižji delež tistih, ki se strinjajo, da državi zaupajo glede sprejemanja pravih odločitev za našo državo. Ta delež sicer upada že od maja 2020, zdaj pa je s 17 odstotki prebivalcev dosegel najnižjo točko doslej.

V marcu je delež tistih, ki kot dobro ocenjujejo organizacijo cepljenja, upadel za sedem odstotkov, enako velja tudi za vladno komunikacijo z javnostjo. Najvišji upad beležijo za delo vlade glede pridobivanja cepiva - z vlado je bilo na tem področju še v februarju zadovoljnih 21 odstotkov vprašanih, v marcu pa le še 12 odstotkov.

