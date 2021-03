VIDEO: Ker niso ugodili njegovi zahtevi, je Janša prekinil povezavo

Zloglasni nastop slovenskega premierja Janeza Janše pred Evropskim parlamentom, v katerem je celotni Evropi pokazal svoj pravi obraz

Janez Janša med videoklicem z ozadjem, na katerem lahko opazite tudi naslovnice Mladine

Nastop premierja Janeza Janše v razpravi o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije je zaznamoval spor z vodjo skupine Sophie in 't Veld glede predvajanja videa o napadih na novinarje v Sloveniji. Ko vodja skupine ni dovolila predvajanja videa namesto Janševe predstavitve, je premier prekinil povezavo.

Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije je danes drugič razpravljala o razmerah v Sloveniji. V razpravi naj bi poleg vrste drugih udeležencev sodelovala tudi premier Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti. Slednji se razprave sploh ni udeležil.

Janša - ob nastopu je imel za ozadje fotografije raznih izrazov kritik proti vladi, na primer transparente z napisi "smrt janšizmu" ali naslovnice Mladine s svojo podobo - je uvodoma poudaril, da je ta razprava namenjena notranjepolitičnemu razčiščevanju v Sloveniji, kar verjetno nikogar drugega ne zanima.

"Smo parlamentarna skupina in ne kino."



"Sramotno je, da se bodoči predsednik EU obnaša na način, ki nam preprečuje, da se pogovarjamo o vladavini prava."



Sergey Lagodinsky,

Zeleni

Premier je izpostavil, da slovenske težave s svobodo medijev in vladavino prava niso nobena skrivnost ter da so bili novinarji v Sloveniji v preteklosti pretepeni do smrti in odpuščeni iz službe, ko so umirali, ter da predlaga prikaz videa o napadih na novinarje v Sloveniji.

Sledila je dolga in ostra izmenjava z vodjo skupine, ki predvajanja videa namesto ustne predstavitve premierja ni dovolila, saj da ni v skladu z utečenim procesom dela skupine. Janša je protestiral, češ da njenih argumentov "ne kupi" in da videa nočejo predvajati zaradi njegove vsebine.

"To so komunistični prijemi."



Katarina Barley,

S&D

Janša sedaj vodji skupine očita cenzuro. Žal je vodja skupine, ki naj bi spremljala spoštovanje svobode medijev v EU, kljub predhodnemu dogovoru cenzurirala predvajanje videa, ki osvetljuje probleme s svobodo medijev in napade na novinarje v Sloveniji, je zapisal na Twitterju.

Janša in "reklama" za Mladino v Evropskem parlamentu

In 't Veld je izpostavila, da ni mogoče predvajati videa namesto ustne predstavitve, pred vprašanji članov skupine in odgovori, je pa dopustila možnost predvajanja na koncu razprave. Premier je vztrajal pri predvajanju na začetku, saj da je ta video uvod v njegovo in ministrovo predstavitev.

Povezave z ministrom za kulturo v skupini niso mogli vzpostaviti. Po omenjeni izmenjavi glede videa je povezavo prekinil tudi premier. Več članov skupine je podprlo odločitev vodje, član iz vrst desnosredinske EPP Vladimir Bilčik pa je pozval, naj se razčisti dogajanje v povezavi z videom pred razpravo.

"Nismo kino," je poudaril član skupine iz vrst zelenih Sergey Lagodinsky in podprl odziv vodje na Janševo zahtevo glede videa. Ob tem je izpostavil, da je Janša gost skupine, pa čeprav je premier, in da je takšno obnašanje sramota za prihodnje predsedstvo Sveta EU.

Evropska poslanka iz socialdemokratskih vrst Katarina Barley je prav tako podprla odločitev vodje, video pa je opisala kot "komunistični instrument", s katerim se premier predstavlja kot žrtev. "Noče ali pa ne more razpravljati brez dramatičnih slik in glasbe," je zapisala na Twitterju.

Za članico odbora iz liberalnih vrst Anno Julio Donath pa je nesprejemljivo, da poskuša premier parlamentarno skupino uporabiti kot glasilo za svojo propagando. Janši je očitala, da je poskušal ustvariti šov iz dela skupine za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic.

"Znani so mi vodje, kot je premier Slovenije. Z vsakim dnem so podobnosti med njim in premierjem Bolgarije Borisovom močnejše in močnejše."



Elena Yoncheva,

S&D

Vodja skupine je poudarila, da Janševo ravnanje ni v duhu vzajemnega spoštovanja. V skupini so upoštevali vse njegove želje v povezavi s potekom seje. To da jih je želel presenetiti z videom, ki ga je posredoval ob začetku seje, pa ni izraz spoštovanja do Evropskega parlamenta. Zavrnila je tudi njegove obtožbe, da izvaja cenzuro. Videoposnetek si bodo člani odbora ogledali, nikakor ga ne bomo zatajili, je poudarila.

Skupina za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin je kasneje objavila še posebno izjavo, v kateri je izrazila obžalovanje zaradi prekinitve današnje razprave oziroma Janševe odločitve, da srečanje predčasno zapusti.

Kot so pojasnili, je Janša izrazil željo, da v okviru svoje uvodne predstavitve predvaja vizualno gradivo, za katerega se je nato izkazalo, da zajema tri video posnetke, ki so prispeli le nekaj minut pred začetkom srečanja, nekateri pa celo med srečanjem. Med izmenjavo mnenj je prišlo do pogojevanja takojšnjega predvajanja posnetkov z nadaljevanjem razprave s predsednikom vlade, kar je obžalovanja vredno, piše v izjavi.

Kot so še zatrdili, so po zaključku srečanja vsi člani skupine prejeli video posnetke, ki bodo del njihovih nadaljnjih posvetovanj enako kot vse ostalo gradivo, ki ga prejmejo tekom spremljanja. Dodali so tudi, da ostajajo odprti za nadaljevanje dialoga, delo pa bodo zdaj nadaljevali s pisnimi vprašanji za slovenske oblasti. "Upamo, da bodo slovenske oblasti pripravljene na odprto in konstruktivno razpravo," so zaključili.

Številni sodelujoči v razpravi so kasneje poudarili, da česa takšnega, kot je bil nastop Janeza Janše, v Evropskem parlamentu še niso doživeli.