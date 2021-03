Trije poslanci izstopili iz SMC

Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić bodo skupaj z Jurijem Lepom oblikovali novo poslansko skupino

Nova poslanska skupina

Trije poslanci SMC - dosedanja vodja Janja Sluga, predsednik DZ Igor Zorčič in poslanec Branislav Rajić so izstopili iz poslanske skupine SMC. Skupaj s poslancem Jurijem Lepom, ki je izstopil iz poslanske skupine DeSUS, bodo oblikovali novo poslansko skupino. Vodila jo bo Sluga. Zorčič je dejal, da bo o njegovi funkciji predsednika DZ odločal DZ.

Zorčič je izjavi medijem povedal, da je izstop iz poslanske skupine SMC nujen korak, saj s predsednikom stranke Zdravkom Počivalškom ne delijo pogleda na vlogo stranke v koaliciji, prav tako ne na delovanje in prihodnost stranke.

Več kot eno leto po spremembi vodstva je SMC organizacijsko razsuta, več kot tretjina lokalnih odborov nima več vodstva, ker so odstopili, od preostalih je polovica nezadovoljnih. Stranka po njegovih besedah nima nadzornega odbora, svet stranke je bil večino časa brez predsednika. Seje sveta in izvršnega odbora so se v nasprotju s statutom sklicale le nekajkrat, prav tako stranka nima programskih odborov, njeno programsko delovanje je zamrlo, je pojasnil.

Med drugim je opozoril, da se SMC ne vodi na sedežu stranke, ampak na ministrstvu za gospodarstvo v ozkem krogu predsednika stranke in zunanjih svetovalcev. Ostali člani, vključno z njim kot podpredsednikom stranke in člani izvršilnega odbora, pa da so odrezani od relevantnega strankarskega odločanja.

Sodu je po njegovih besedah izbilo dno imenovanje predsednika Stranke zelenih Andreja Čuša za državnega sekretarja na omenjenem ministrstvu. Po njihovem prepričanju se za tem imenovanjem skriva že dogovorjena prodaja stranke drugim, kar ni bilo nikoli predstavljeno ne vodstvenim odborom in ne članstvu.

"Vsa slabost vodenja stranke se kaže tudi v delovanju stranke v vladi, v kateri SMC ne igra vloge liberalnega korektorja, kot je bilo dogovorjeno ob vstopu v koalicijo," je opozoril Zorčič. O tem je spomnil na nekatere afere, ki bi se jim bilo mogoče ob normalnem funkcioniranju stranke izogniti.

Ob sklepih, ki so bili sprejeti na zadnjem svetu stranke, na kateri so imeli večino tisti člani, ki so zaposleni po raznih ministrstvih, je po mnenju Zorčiča evidentno, da je edini cilj ostati v koaliciji, brezpogojno, ne glede na lastne politične zaveze in ne glede na vse.

Kritičen je bil tudi do zapoznelega odziva Počivalška na nespoštljive izjave predsednika vlade Janeza Janše do SMC.

Kot je dejal Zorčič, ne pristajajo na to, da ministri SMC sodelujejo ali pa nemo opazujejo politične posege v državno tožilstvo ali na finančno izčrpavanje STA, za katero zakon določa, da mora biti primerno financirana, vlada pa ne upošteva volje parlamenta in zakona, ki ga je DZ potrdil.

Dejal je, da so Počivalška "izbrali za trenerja liberalne ekipe, da jo javnomnenjsko dvigne, a od tega ni nič". "Danes je naš predsednik zgolj pomočnik trenerja neke druge ekipe," je dodal. Tako so se skupaj zbrali "tisti, ki nam biti liberalec ni naporno".

Po njegovem mnenju se volitve bližajo in na njih bodo "zmagali tisti, ki jim bo uspelo povezati demokratične sile v široko koalicijo za ohranjanje demokratičnega vzdušja in spoštljivega sodelovanja".

Sluga pa dejala, da je njihov izstop iz poslanske skupine SMC protestno sporočilo kolegom poslancem, predsedniku stranke in preostalim članom SMC ob vseh dogajanjih v stranki, ki jih ne morejo niti več sprejemati, kaj šele podpirati.

Zatrdila je, da so v zadnjih mesecih naredili vse, kar je mogoče, da bi SMC popeljali na pot demokracije in liberalne poti. Počivalškove besede o enotnosti, liberalnosti in sredinskosti stranke, pa so po mnenju Sluge v posmeh razmeram, ki v stranki vladajo.

"To, kar se s stranko dogaja v zadnjem času, ni nobena konsolidacija ali prenova, ampak navadna ugrabitev stranke in čiščenje drugače mislečih," je ocenila.

Kot je dodala, je pričakovala, da bi se Počivalšek za porazno bilanco svojega vodenja, ko se je članstvo zdesetkalo, ko odmirajo celi lokalni odbori in so postali sinonim za korupcijo in talci njegovih samovoljnih dejanj, pogledal v ogledalo in prevzel odgovornost. "Pa se to ni zgodilo. V svetu namišljenih resnic, vsiljenih stališč in predpisanih političnih traktatov več ne morem delovati," je povedala.

Rajić je dodal, da koalicija političnih strank ne sme biti poligon za podrejanje in vaje ubogljivosti ali novodobna oblika sekte. Prepričan je, da se zvestoba koaliciji konča tam, kjer se začne poseg v lastna temeljna prepričanja.

Kot je dejal, ostajajo skupaj tisti člani stranke, ki želijo ohraniti vrednote in svobodni duh. Še naprej bodo konstruktivno delovali v DZ in bodo podpirali vse pobude, ki bodo v dobro celotne družbe, medtem ko bodo z vsemi močmi nasprotovali ideološkemu razkroju države in vnašanju razdora med ljudi.

V nastanku nove poslanske skupine vidi znamenje konca prevlade negativnih politik in začetek novega obdobja, ki bo temeljilo na medsebojnem spoštovanju in dialogu.

Lep pa je dodal, da je po izstopu DeSUS iz koalicije decembra lani drugače razumel vlogo opozicije kot njegovi kolegi v poslanski skupini DeSUS. Zaradi tega so se morali dostikrat usklajevati, naposled je sklenil, da bi bilo bolje, da se umakne. Tako meni, da bodo uspeli svoje želje in cilje usmeriti v skupni razvoj in da bodo šli naprej po poti demokracije in ne avtokracije.