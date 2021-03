Izraelski proizvajalec orodij za prisluškovanje se predstavi Janši

Premier Janez Janša se je med decembrskim uradnim obiskom v Izraelu sestal tudi s predstavnikom družbe NSO Group, ki razvija orodja za nadzor mobilnih telefonov. Med drugim so razvili Pegasus, katerega sledove so odkrili na napravah sodelavcev umorjenega novinarja Džamala Hašodžija.

Predsednik slovenske vlade se je sestal s predstavniki petih izraelskih podjetij, med drugimi tudi NSO Group, ki je razvila celo vrsto visokotehnoloških orodij, med njimi orodje za nadzor Pegasus, ki omogoča oddaljen dostop do mobilnega telefona in sledenje komunikaciji.

© Kabinet predsednika vlade RS

»Predsednik vlade, Janez, to je priložnost za začetek novega obdobja v odnosu med Slovenijo in Izraelom,« je ob uradnem obisku 8. decembra v neposrednem prenosu za družbene medije dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je tudi ikonični citat iz filma Casablanca: »To je začetek čudovitega prijateljstva.«

Strinjala sta se, da sta državi politični zaveznici, spodbujali pa bosta tudi medsebojno gospodarsko izmenjavo. Izrael je v svetovnem merilu ena najbolj inovativnih držav in kot taka odličen zgled za Slovenijo, je pristavil Janez Janša. »Slovenija bo naslednje leto predsedovala svetu EU, med prioritetami bo tudi kibernetska varnost. Zelo se bomo osredotočili nanjo.«

Janša je že dan prej več ur preživel na sestanku z izraelskimi gospodarstveniki, med njimi tudi s predstavnikom NSO Group, ki je v enajstih letih od ustanovitve razvila celo vrsto visokotehnoloških orodij s področja umetne inteligence in kibernetske varnosti. Po izbruhu pandemije novega koronavirusa je razvila orodje Fleming za spremljanje širjenja tega virusa, toda že pred tem je ime NSO Group v svet poneslo njeno orodje za nadzor Pegasus, ki omogoča oddaljen dostop do mobilnega telefona in sledenje komunikaciji.

»Slovenija bo naslednje leto predsedovala svetu EU, med prioritetami bo tudi kibernetska varnost. Zelo se bomo osredotočili nanjo.«



Janez Janša,

predsednik vlade RS

NSO orodje prodaja obveščevalnim službam in policijam po svetu za preprečevanje in preiskovanje terorizma in kriminala. Toda izkazalo se je, da družba sodeluje tudi z vladami, ki so orodje uporabile za sledenje zagovornikom človekovih pravic, novinarjem, znanstvenikom in politikom.

Strokovnjaki za računalniško varnost laboratorija The Citizen Lab na univerzi v Torontu so med drugimi s kolegi iz Reporters without Borders in Amnesty International sledi Pegasusa tako odkrili na mobilnih telefonih več novinarjev, voditeljev in producentov katarske televizije Al Džazira in vdove ubitega mehiškega novinarja, lastnika Amazona Jeffa Bezzosa, preiskovalci Združenih narodov pa tudi na napravah več sodelavcev umorjenega savdskega novinarja Džamala Hašodžija.

Sestanek v Izraelu ni bilo prvo srečanje vodilnih v NSO z visokim predstavnikom slovenske vlade. S kom in v kakšnih okoliščinah je potekalo srečanje, kako sicer deluje orodje Pegasus, in kako naj Slovenija zagotavljajo kibernetsko varnost, a hkrati ohranja transparentnost, preberite v zgodbi neprofitnega medija Oštro.si.