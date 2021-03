Počivalšek: »Z obvladovanjem epidemije smo zašli v slepo ulico«

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je dejal, da se je psihološka kriza samo še poglobila. "Če ne bomo vsi skupaj razumeli, da je to bistven element, ki določa uspešnost naših ukrepov, potem bomo še enkrat znova razočarani. In še bolj razočarani bodo ljudje, za katere vsi skupaj delamo. In še enkrat znova nam bo spodletelo," je dodal.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo in predsednik SMC

Na predlog strokovne posvetovalne skupine za covid-19 o 11-dnevnem strogem zaprtju države imajo stranke različne poglede. Prvaka SDS in NSi Janez Janša in Matej Tonin sta predlog podprla, predsednika SMC in SNS Zdravko Počivalšek in Zmago Jelinčič pa menita, da bi ljudje tako zaprtje slabo sprejeli.

Premier Janša je dejal, da dodatne ukrepe sprejemajo z velikim obžalovanjem, opozoril pa, da lahko sprejmejo še ostrejše od predlaganih, pa bodo učinki majhni, "če se ne zavedamo vsi, da so dejansko potrebni". "Pred nami nekaj tednov testa, ko se bomo dokazali, ali smo ali nismo sposobni prestati ta test," je dejal in izpostavil pomen solidarnosti do tistih, ki jih novi koronavirus ogroža.

Tudi Tonin je izpostavil, da govorijo o življenjih, zato je bistveno, da ukrepov za preprečevanje širjenja virusa držimo. Zato bodo ministri NSi podprli predlog strokovne skupine. "Predlogi so razumljivi. Stroki bomo sledili," je med drugim dejal Tonin, hkrati pa poudaril predvidljivost. "Pomembno je, da državljani natančno vedo, kaj sledi po zaprtju države. Prav je da danes jasno sporočimo to," je navedel. Zato pozdravlja predlog skupine, da za tem zaprtjem sledi sledenje ukrepom v skladu z vladnim semaforjem, kar bo po njegovem mnenju motiviralo ljudi, da se bodo teh ukrepov držali.

Nasprotno, pa Počivalšek in Jelinčič ocenjujeta, da se ljudje ukrepov ne bodo držali.

"Že pred meseci sem javno priznal, da smo z obvladovanjem epidemije zašli v slepo ulico," je dejal Počivalšek in dodal, da v teh mesecih niso naredili kaj dosti glede razmisleka o naši strategiji spopada z epidemijo.

Po njegovih besedah se je psihološka kriza samo še poglobila, v njihovem delovanju pa še vedno ni dovolj razmisleka o tej plati obvladovanja epidemije. "Če ne bomo vsi skupaj razumeli, da je to bistven element, ki določa uspešnost naših ukrepov, potem bomo še enkrat znova razočarani. In še bolj razočarani bodo ljudje, za katere vsi skupaj delamo. In še enkrat znova nam bo spodletelo," je navedel.

Obenem pa je ocenil, da vlada "enostavno ne uživa dovolj zaupanja, da bi naše poteze javnost sprejela kot izraz naše resne skrbi za zdravje". Okrcal je tudi opozicijo, ki da še vedno ni razumela, da je epidemija preveč resen izziv, da bi se lahko igrali z dnevnim politikantstvom. "In tako bo tudi po naših današnjih odločitvah," je navedel.

Predlog zdravnikov, kot je dejal, razume, vendar pa ocenjuje, da povsem zanemarja realnost in predvsem stanje duha. "Ljudje imajo dovolj epidemije in nas, ki se z njo ukvarjamo. Predvsem pa se številni počutijo izigrane. To so tisti, ki se strogo držijo ukrepov in iz tedna v teden gledajo številke, ki se nikamor ne premaknejo," je navedel.

Zato je prepričan, da se bo ob zaostrovanju takoj našlo sto odvetnikov, ki bodo nudili brezplačno pravno pomoč vsem, ki bodo ukrepe kršili, in se bo našla opozicija z novimi zahtevami po amnestiji. "In potem bodo na koncu ostali z dolgimi nosovi predvsem tisti pošteni in pridni ljudje, ki se sami držijo ukrepov in potem spremljajo ta cirkus," je navedel in dodal, da zato zavrača zahtevo po strogem zaostrovanju ukrepov.

"Vem, da je sedaj nujno razumeti, da bi strogo zaostrovanje pomenilo predvsem konec našega dela. Vlada si enostavno ne more privoščiti napake."



Zdravko Počivalšek

"Najprej zato, ker ne bo imela učinkov, ki jih pričakujete. Imela pa bo posledice. Tako ekonomske kot politične," je navedel in dodal: "Vem, da je sedaj nujno razumeti, da bi strogo zaostrovanje pomenilo predvsem konec našega dela. Vlada si enostavno ne more privoščiti napake."

Prvak SNS Zmago Jelinčič se strinja s Počivalškom, da je popolno zaprtje države nesmiselno in bi bila grozljiva stvar. Ljudje so po njegovih besedah na koncu z živci. Sprašuje se, zakaj se NIJZ ne bolj posveti zdravljenju bolezni. Poudarja pa, da je treba kaznovati tiste, ki že predpisanih ukrepov ne upoštevajo. Opozarja še, da ni nadzora pri vstopu ali izstopu iz države. Prav tako je izpostavil, da se morajo potruditi za čim višjo precepljenost, ob čemer je čestital vladi za njena prizadevanja pri nabavi cepiv.

Poklukar se strinja, da je treba imeti jasno strategijo, kako naprej. Izpostavlja nadaljevanje po zaprtju države v skladu s semaforjem, ki pa bi ga lahko v tem času tudi prevetrili. Poudaril je, da je predvideno odprtje šol in dejal, da si bo prizadeval za možnost samotestiranja v šolah.

