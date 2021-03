»Brez ukrepov tega ne bomo zdržali«

"Zakonitost te epidemije je taka, da se počasi dviga in potem naenkrat dvigne," je dejal epidemiolog dr. Mario Fafangel. Po njegovih besedah imamo možnost za uspeh, če ukrepamo, dokler smo v nizki rasti.

Dr. Mario Fafangel na današnjem posvetovalnem sestanku

Iz nastopov epidemiologov na današnjem sestanku vrha politike s stroko na Brdu pri Kranju je razbrati, da se zavedajo, da bi enajstdnevno zaprtje države povzročilo težave, a je po njihovem nujno, da tretji val zaustavimo že na začetku. "Zaprtje bi bilo kratko, a učinkovito," je dejal direktor NIJZ Milan Krek.

Prvi epidemiolog in član strokovne skupine, ki je politiki predlagala zaprtje države, Mario Fafangel je povedal, da vsi podani predlogi za zaprtje slonijo na številkah. Več znakov namreč vodi k istemu zaključku, to je, da se krivulja okužb zopet dviga.

Mnenja o zaprtju so bila po njegovih besedah med člani skupine različna, a je na koncu tudi sam glasoval zanj. Sam ga sicer vidi predvsem kot nekaj, s čimer kupujemo čas za cepljenje. Poudaril je, da bi bilo zaprtje, za katerega se zaveda, da bo povzročilo veliko težav, kratko, ljudje pa lahko tudi vedo, kaj sledi potem. Obenem je dejal, da se mora opravičiti ljudem, saj meni, da ko podaš tovrstni predlog, posegaš v življenja ljudi, zato je bila odločitev še toliko težja.

Članica strokovne skupine Simona Repar Bornšek iz Zdravstvenega doma Ljubljana je glede ugibanj o enotnosti strokovne skupine poudarila, da nihče od njenih članov "danes nima nobenega zadržka" glede podanega predloga. Obžaluje, da so morali sprejeti takšno odločitev, a druge rešitve enostavno niso našli, je dejala.

Tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je izpostavil, da predloga niso podali na pamet, ampak na podlagi strokovnih osnov. "Odločili smo se za kratko, a temeljito prekinitev, ki učinkuje," je dejal.

Krivulja okužb se namreč počasi dviga, pri čemer pa opozarja na past. "Zakonitost te epidemije je taka, da se počasi dviga in potem naenkrat dvigne," je dejal. Po njegovih besedah imamo možnost za uspeh, če ukrepamo, dokler smo v nizki rasti. "V eksponentni rasti so namreč ukrepi bistveno manj učinkoviti in jih je treba izvajati dlje časa," je opozoril.

Član strokovne skupine, infektolog intenzivist Matjaž Jereb je opozoril na rast bolnikov s covidom-19 na intenzivnih oddelkih bolnišnic. "Če krivulje ne bomo obrnili navzdol, bomo imeli katastrofo. Brez ukrepov tega ne bomo zdržali," je dejal. Dodal je, da bodo v tem primeru umirali tako covidni kot necovidni bolniki.

Po besedah predsednice zdravniške zbornice in članice strokovne skupine Bojane Beović smo trenutno na delu krivulje, ko je učinkovito in resno ukrepanje lahko zelo hitro učinkovito. Pri tem se je do zdaj kot najbolj učinkovita izkazala omejitev zbiranja.

Prav želja po omejitvi zbiranja je bila po besedah vodje strokovne skupine Mateje Logar razlog, da so se odločili predlagati tudi zaprtje šol, saj se od tam lahko virus širi v domača okolja. Po njenih besedah je bil sicer po zadnjem odprtju šol opazen porast števila primerov okužb, a ne tako, "da bi to generiralo velik porast epidemije".

