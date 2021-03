Popolno zaprtje države: maske na prostem, šolanje na daljavo, gibanje po regijah

Strogi vladni ukrepi od 1. do vključno 11. aprila

Janez Janša na današnji tiskovni konferenci

Vlada je na današnji seji sledila predlogu strokovne skupine in sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti nadaljnje širjenje koronavirusa in ki bodo veljali od 1. do 12. aprila. "Če bomo te ukrepe dosledno izvajali, dodatni ukrepi ne bodo potrebni," je po seji dejal premier Janez Janša in dodal, da smo v bitki s časom.

Janša je dejal, tempo cepljenja zagotavlja, da bomo "tisto stopnjo precepljenosti, ki resno pomaga pri zaustavljanju epidemije, dosegli v juniju oziroma nekje na začetku poletja" in da je do takrat "treba sprejeti nekatere dodatne ukrepe predvsem zaradi razširjenosti tako imenovane angleške različice novega koronavirusa".

Ob tem je Janša omenil, da bo državna uprava prešla skoraj v celoti na delo od doma, in pozval, naj gospodarstvo stori enako.

Kot je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne bo veljal za lekarne, bencinske servise, finančne storitve, pošto, dostavne službe, dimnikarske storitve (pri teh pod pogojem, da je v prostoru samo en izvajalec ali izvajalec in uporabnik) ter servisne delavnice za popravila in vzdrževanje motornih koles in koles.

Dovoljena bodo tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, osebni prevzem blaga ali hrane vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, prodaja blaga na daljavo, priprava jedi in pijač za dostavo, priprava in strežba jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Vse te storitve se bodo lahko izvajale brez obveznega tedenskega testiranja.

Z obveznim tedenskim testiranjem izvajalcev oz. s potrdilom o prebolelosti ali cepljenju pa bodo lahko med drugim obratovale prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah, kmetijske prodajalne, vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, tržnice, prodajalne s tehničnim blagom, trafike in kioski ter individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Kot je poudaril Počivalšek, se zaveda, koliko prilagajanja in razumevanja bodo spet zahtevale takšne omejitve. Kljub temu je vse pozval k doslednemu spoštovanju ukrepov. "Vem, da vas prosimo za veliko žrtev in odrekanje. A verjemite, da drugače enostavno ne gre," je dejal gospodarski minister, ki je sicer izrazil nekaj pomislekov ob zapiranju gospodarstva. Toda zaveda se, kot je pojasnil, da brez sodelovanja vseh, tudi gospodarstva, ne bomo uspešni.

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je pojasnil, da se znova uvaja nošenje mask na javnih prostorih, in sicer tudi na prostem, izjema pa je rekreacija v naravi. Poudaril je, da zadnje dni epidemiološki podatki niso vzpodbudni, ampak skrb vzbujajoči in da so ukrepi potrebni. Pojasnil pa je, da v času zmanjšanja aktivnosti družbenega življenja na bodo zmanjševali aktivnosti v zdravstvu, saj epidemija pušča posledice tudi na necovidnem delu zdravstva.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je opozoril tudi, da pandemija vpliva tudi na druge bolezni in da so posledice tudi na gospodarskem področju. Pojasnil pa je, da si z ukrepi v tem trenutku "kupujemo čas, da bomo lahko precepili čim večje število ljudi". Izrazil je zadovoljstvo, da je vlada v celoti sprejela predloge stroke. Po njegovem prepričanju je ključno, da se pri spopadanju poenotimo, zato je prebivalce pozval, naj sledijo priporočilom stroke. Ob tem je opozoril, da se angleška različica virusa 70-odstotno hitreje širi in kaznuje vse napake pri izvajanju ukrepov.

Tudi vodja svetovalne skupine Mateja Logar je vse pozvala, naj ukrepe sprejmejo "kot nekaj pozitivnega, kot nekaj, kar nam bo pomagalo v boju proti virusu". Izrazila je veselje, da je gospodarstvo razumelo njihov klic kljub vsem pomislekom.

Janša je izpostavil, da neukrepanje pomeni najmanj nekaj sto dodatnih smrti do junija in da gre za zaustavitev javnega življenja za krajše obdobje, med 1. in 12. aprilom. Ob tem je Janša dejal, da se bodo pozitivni učinki zaprtja pokazali šele po 12. aprilu, vendar se bodo po sedanjem predlogu 12. aprila vrnili k vladnemu semaforju in sproščali ukrepe v skladu z njim. Za drugačno ukrepanje se bodo po njegovih besedah odločili v primeru, če bi se medtem pojavila neka nova različica virusa, ki bi dodatno ogrožala razmere, a za zdaj to ni neka resna nevarnost.

Logar pa je v zvezi s tem dodala, da se bodo razen v primeru "nečesa res izjemnega", česar pa za zdaj ne pričakujejo, otroci in dijaki 12. aprila vrnili v šolske klopi.

Danes sprejeti ukrepi bodo tako začeli veljati v četrtek. Že v ponedeljek pa bodo po Janševih besedah uveljavljeni ukrepi na področju prehajanja državnih meja. Kot razlog je navedel alarmantno stanje v nekaterih državah Zahodnega Balkana.

Tudi minister za obrambo Matej Tonin je poudaril, da se zaveda neprijetnosti razmer in utrujenosti od epidemije, a ukrepi za omejevanje stikov nimajo alternative. "Cepljenje je alternativa, a za zdaj še nismo zadostno zaščiteni," je poudaril.

Neukrepanje bi po njegovih besedah pomenilo najmanj 500 dodatnih žrtev. "Ključna vrednota je ohranjanje življenj, zato smo ukrepe podprli," je poudaril. Izkušnje iz tujine so po njegovih besedah namreč pokazale, da delni ukrepi ne dajejo dobrih rezultatov.

Zaprtje države je vladi predlagala svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje, ki je predlog na današnjem srečanju s predstavniki politike, ki ga je gostil predsednik republike Borut Pahor, tudi predstavila. Logar je ob tem izpostavila, da so ukrepi nujni glede na vnovično naraščanje okužb, zaradi katerega smo v tretjem valu epidemije.

Janša je to, da se del opozicije posveta ni udeležil, na novinarski konferenci po seji vlade obžaloval. "Ne vem, kako bi se dalo drugače pogovarjati, kot da sedeš skupaj," je odgovoril na nekatere kritike iz opozicije, da pristojni na prejšnjih srečanjih niso odgovarjali na njihova vprašanja. V opoziciji so po Janševih besedah želeli, da bi bili s predlogi ukrepov seznanjeni, preden jih vlada dokončno sprejme, zato je, kot je dejal premier, Pahorja tudi pozval, naj srečanje organizira pred odločanjem vlade.