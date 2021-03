VIDEO: »Povsem po nepotrebnem je bilo ubitih grozljivo veliko ljudi«

Sobota je bila z najmanj 107 ubitimi, med njimi je bilo sedem otrok, najbolj krvav dan v dveh mesecih, odkar je hunta v Mjanmaru izvedla vojaški udar in strmoglavila izvoljene civilne oblasti

Nasilno zatrtje protestov v Mjanmaru, ki je doživelo vrhunec to soboto, ko je bilo ubitih več kot sto ljudi, je po besedah ameriškega predsednika Joeja Bidna "absolutno nezaslišano". Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je soboto, ko je mjanmarska hunta obenem pripravila veliko vojaško parado, označil kot "dan groze in sramote".

Po podatkih Združenih narodov je bila sobota z najmanj 107 ubitimi, med njimi je bilo sedem otrok, najbolj krvav dan v dveh mesecih, odkar je hunta v Mjanmaru izvedla vojaški udar in strmoglavila izvoljene civilne oblasti.

46hxgc9-9p0

Vojaki in policisti od takrat nasilno posredujejo proti protestnikom, ki kljub temu še naprej zahtevajo vrnitev demokracije in izpustitev donedavnih političnih voditeljev z Aung San Suu Kyi na čelu. Ubitih je bilo že več kot 450 ljudi, ranjenih in brutalno pretepenih še veliko več.

Obenem je hunta ta konec tedna na dan oboroženih sil pripravila veliko vojaško parado in na njej ponosno razkazovala vojaško moč Mjanmara. Kot je v nedeljo zvečer ocenil Borrell, je to praznovanje vojaške hunte uničil "dan groze in sramote". Dogajanje v Mjanmaru je označil kot "nesprejemljivo".

yO_OO5XfpHc

"Absolutno nezaslišano je in sodeč po poročilih, ki sem jih prejel, je bilo povsem po nepotrebnem ubitih grozljivo veliko ljudi," je medtem novinarjem v nedeljo povedal Biden, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na vprašanje, ali se bodo ZDA odzvale s sankcijami, je odgovoril, da delajo na tem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

8w59KpW-91g

"Sramotno, strahopetno, brutalno ravnanje vojakov in policistov, ki so bili posneti, kako streljajo na bežeče protestnike in ki niso prizanesli niti majhnim otrokom, je treba nemudoma ustaviti," sta medtem v skupni izjavi pozvali odposlanki Združenih narodov Alice Wairimu Nderitu in Michelle Bachelet.

IzRkok9BtEY

Že včeraj so sobotno prelivanje krvi v skupni izjavi ostro obsodili načelniki generalštabov obrambnih sil več kot desetih držav, med njimi ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Avstralije in Japonske.

Profesionalna vojska spoštuje mednarodne standarde delovanja in je odgovorna za zaščito naroda, ki mu mora služiti, ne pa mu škodovati, so zapisali v izjavi, kakršne so sicer zelo redke. Mjanmarske oborožene sile so pozvali, naj prenehajo z nasiljem in si prizadevajo za povrnitev spoštovanja in verodostojnosti, ki so ga s svojimi dejanji izgubile.

eZGcDeTWR28