V helikopterski nesreči umrl lastnik Pop TV

Nesrečo, v kateri je na Aljaski umrl češki milijarder Petr Kellner, še preiskujejo

V strmoglavljenju helikopterja na Aljaski je v nedeljo umrlo pet ljudi, med njimi tudi češki milijarder Petr Kellner, poroča New York Times. Kellner je lastnik češke investicijske skupine PPF, ki je med drugim lastnica slovenske medijske družbe Pro Plus.

Helikopter je strmoglavil v bližini ledenika Knik na Aljaski, kamor se je skupina odpravila na smučarsko ekskurzijo. Vzrok nesreče še ni znan.

Kot poroča New York Times, so v strmoglavljenju helikopterja poleg 56-letnega Kellnerja umrli tudi še en gost in dva vodnika v koči, kjer je bival Kellner, ter pilot helikopterja. Ena oseba je preživela, je v resnem, a stabilnem stanju, so časniku povedali pri aljaški policiji in napovedali, da bo ameriški urad za varnost v letalskem prometu NTSB izvedel preiskavo, ki bo opredelila vzrok nesreče.

56-letni Kellner, katerega premoženje je bilo po oceni revije Forbes lani vredno 293 milijard čeških kron (11,1 milijarde evrov), je bil med drugim lastnik investicijske skupine PPF Group. Ta je lani jeseni zaključila prevzem sklada CME, ki je med drugim lastnik slovenske medijske družbe Pro Plus, ki izdaja televizijska programa POP TV in Kanal A, ter televizijskih postaj na Češkem, Slovaškem, v Romuniji in Bolgariji.

Kellner se je v začetku decembra lani mudil na obisku v Sloveniji, na Brdu pri Kranju se je sestal s predstavniki slovenske vlade, v prvi vrsti s premierjem Janezom Janšo.

V domačih diplomatskih krogih se je že nekaj časa govorilo, da se Janša želi sestati s Kellnerjem. Kellner je poleg lastništva PPF družinsko povezan tudi z lastnikom češkega EP Holdingom, ki vstopa v strateško partnerstvo z družbo SŽ-Tovorni promet. Lastnik EP Holdinga je namreč poslovnež Daniel Kretinsky, ki je poročen s hčerjo Petra Kellnerja.

Več o tem lahko preberete v članku Boruta Mekine Janšev skrivni sestanek.

EP Holding sta sicer leta 2009 ustanovila PPF Holding in družba J&T Group, s katero naj bi bila vrsto let tesno poslovno povezana tako Kellner kot Kretinsky. Družba J&T Group je sicer tudi lastnica dobrih 13 odstotkov Petrola.

6RrVDuPAc5w

