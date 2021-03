Najnižja podpora Janševi vladi do zdaj

Vlado Janeza Janše podpira zgolj še 31 odstotkov vprašanih, predsednik republike Borut Pahor pa je na lestvici najbolj priljubljenih politikov zdrsnil že na 3. mesto

Borut Pahor s podporo Janševi vladi izgublja tudi na svoji priljubljenosti

© Borut Krajnc

Vlado Janeza Janše podpira 31,1 odstotka vprašanih, kar je najmanj doslej, kaže anketa Mediane za POP TV. Dobrih 57 odstotkov anketirancev dela vlade ne podpira, 11,3 odstotka pa je neopredeljenih. Med strankami ostaja na prvem mestu SDS z 18,7 odstotka podpore vprašanih.

Med strankami ostaja na prvem mestu SDS z 18,7 odstotka podpore vprašanih. Na drugem mestu je SD, ki ji je podporo izreklo 10,9 odstotka vprašanih. Tretje mesto je z 9,6 odstotki zasedla Lista Marjana Šarca, ki v primerjavi z zadnjim merjenjem pridobila 1,7 odstotne točke podpore.

Med anketiranimi bi, če bi bile volitve v nedeljo, 8,3 odstotka vprašanih volilo Levico, 4,6 odstotka pa Novo Slovenijo. Sledijo SAB (2,8 odstotka), SNS (2,3 odstotka), Zeleni (1,9 odstotka), Dobra država (1,8 odstotka) in SLS (1,5 odstotka). Manj kot odstotek in pol vprašanih bi marca volilo DeSUS in SMC.

Neodločenih je bilo 16,5 odstotka vprašanih, medtem ko jih 11,9 odstotka ne bi volilo nobene izmed naštetih strank.

Predsednik Pahor pada na lestvici priljubljenosti politikov

Najbolj priljubljeni politik je postal minister za zdravje Janez Poklukar, ki je bil sploh prvič v anketi, sledi mu evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, ki je prehitela predsednika države Boruta Pahorja, ta je pristal na tretjem mestu. Sledi predsednik DZ Igor Zorčič, na petem mestu pa je kot najvišje uvrščena voditeljica kakšne stranke predsednica SD Tanja Fajon. Obrambni minister in predsednik NSi je zdrsnil s tretjega na deveto mesto.

Deseto mesto zaseda predsednik LMŠ Marjan Šarec, dvanajsta je predsednica SAB Alenka Bratušek, štirinajsti pa koordinator Levice Luka Mesec. Predsednik SNS Zmago Jelinčič je 15., predsednik vlade Janez Janša pa je s 14. zdrsnil na 16. mesto. Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek zaseda 17. mesto, notranji minister Aleš Hojs 19. mesto, Karl Erjavec pa ostaja na 20. mestu lestvice, še kaže anketa.

V raziskavi Mediane so ljudi spraševali tudi o interesu za cepljenje. Cepiti se namerava dobrih 45 odstotkov vprašanih, tretjina se jih ne bo cepila, skoraj 13 odstotkov pa je še neodločenih. Slabih devet odstotkov anketiranih je odgovorilo, da so že cepljeni.

Da je Slovenija pri cepljenju neuspešna, meni 35,6 odstotkov vprašanih. Da nismo niti uspešni niti neuspešni, pa 38,1 odstotka vprašanih. Petina jih meni, da smo uspešni. Med tistimi, ki cepljenje ocenjujejo kot neuspešno, je 32,7 odstotka takih, ki menijo, da je za to kriv neustrezen odziv vlade. 20,9 odstotkov jih je mnenja, da cepiva niso ustrezno preverjena, 11,2 odstotka jih krivi premajhno proizvodnjo cepiva, osem odstotkov pa jih meni, da je za cepljenje premalo zaupanja. Evropsko komisijo krivi 3,3 odstotka vprašanih.

Javnomnenjsko anketo je opravil inštitut Mediana na vzorcu 713 oseb.