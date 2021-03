Cerkev kljubuje zaprtju, verniki nasilno nad novinarje

Na Nizozemskem oblasti nimajo pristojnosti, da bi omejile zbiranja verskim skupnostim

Del vernikov na Nizozemskem kljubuje strogim ukrepom za zajezitev pandemije covida-19, ki so jih uvedle tamkajšnje oblasti. V več cerkvah so tako v nedeljo maše potekale kot običajno, novinarje, ki so o tem poročali, pa so verniki ponekod napadli. Na Nizozemskem oblasti nimajo pristojnosti, da bi omejile zbiranja verskim skupnostim.

Policija je aretirala 43-letnega moškega, ki je udaril in brcnil novinarja pred protestantsko cerkvijo, ki se je v nedeljo kljub strogemu zaprtju odločila odpreti vrata vsej svoji kongregaciji. Incident se je zgodil v manjšem kraju Krimpen aan den Ijssel blizu Rotterdama. Napadeni novinar je kasneje na spletu objavil tudi video posnetek dogodka, poroča nemški Deutsche Welle.

Več predstavnikov vlade in poslancev iz različnih strank, vključno s premierjem Markom Ruttejem, se je na poročila o nasilju in očitnem ignoriranju zajezitvenih ukrepov s strani nekaterih verskih skupnosti odzvalo z jezo.

Kot dodaja, pa to ni bil osamljen dogodek. Novinarje naj bi namreč napadli tudi verniki, ki so se v nedeljo zbrali na maši v sionistični cerkvi v kraju Urk severovzhodno od Amsterdama in pri tem ignorirali vse protikoronske ukrepe.

Kot pojasnjuje DW, nizozemska ustava vladi prepoveduje prepoved zbiranja za verske skupnosti. Večina cerkva se je kljub temu odločila za sledenje vladnim ukrepom in je število ljudi na bogoslužjih omejila na največ 30.

Nizozemski novinarji so bili sicer žrtve nasilja že tudi v začetku leta, ko so poročali o nasilnih protestih proti uvedbi policijske ure v državi.