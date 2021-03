Hojs: »Če plačate globo, lahko zapustite državo«

Minister za notranje zadeve je dejal, da policija lahko iz države izpusti osebe, ki so pripravljene plačati globo

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS

© Borut Krajnc

V zvezi z vprašanji, povezanimi z odlokom o prehajanju meje, je notranji minister Aleš Hojs danes pojasnil, da se ljudi fizično ne da zapreti v državo. Policija ima navodila, da če oseba ni ena od izjem in želi vseeno zapustiti državo, lahko plača globo in državo zapusti, je dodal.

Hojs je ob robu seje državnega zbora pojasnil, da je pri prehajanju meje od presoje policista odvisno, "ali izigravate odlok ali imate enega od utemeljenih razlogov". Pojasnil je, da lahko policist osebi v primeru, da ne gre za izjemo, zgolj napiše kazen in jo spusti naprej. "Policija ima navodila, da v kolikor nekdo vseeno želi zapustiti državo, plača globo in jo zapusti," je pojasnil.

"Fizično pa se ljudi ne da zapret v državo," je poudaril.

Po zakonu o nalezljivih boleznih lahko posameznika doleti globa v višini od 400 evrov dalje.

"Fizično pa se ljudi ne da zapret v državo."



Aleš Hojs,

minister za notranje zadeve RS

Po vložitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o prehajanju meje je Hojs danes zagotovil, da so odlok pripravili v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih, ki omogoča možnost omejitve gibanja. "Sam ocenjujem, da je omejitev gibanja v tem, da ni dovoljeno zapuščati države, povsem ustrezna," je poudaril.

Dodal je še, da bodo sledili odločitvi ustavnega sodišča, če bo to odločilo, da odlok ni v skladu z ustavo.

"Sam ocenjujem, da je omejitev gibanja v tem, da ni dovoljeno zapuščati države, povsem ustrezna."

Na ministrstvu so sicer za STA pojasnili, da so za osebe s prebivališčem v Sloveniji prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme. Med te spadata dve splošni - prebolevniki in cepljeni, pa tudi vse posebne izjeme, med njimi tisti, ki izvajajo mednarodni transport, prevoz blaga in oseb, ki so v tranzitu, dnevni šolarji in čezmejni dnevni delovni migranti. Osebe morajo ob izstopu iz države predložiti enaka dokazila, kot jih odlok zahteva ob vstopu v državo. Potrebujejo torej dokazilo, da so upravičene do izjeme oziroma druga dokazila.

Med posebnimi izjemami je navedena izjema še za osebo, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje. Pri tem mora biti nujnost izkazana z odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje. V to med drugim sodi neodložljiva zdravniška storitev, brez katere bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje osebe. Pri tej izjemi mora oseba tudi pri izstopu predložiti negativni rezultat PCR ali hitrega testa.

Tujcu, ki v zadostni meri izkaže, da je njegovo trenutno prebivališče v tujini, je omogočeno, da odide domov v tujino. Ob tem poudarjajo, da to ne pomeni, da lahko za čas zaprtja države do 12. aprila prosto prehaja mejo, so še opozorili na MNZ.