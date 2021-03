Pobuda vladi za preklic omejitve gibanja na regijo

Minister Hojs je sicer predlagal še strožje ukrepe – da se gibanje ne bi omejilo zgolj na statistične regije, temveč na občine, kot je bilo omejeno tudi lani, ter da pri tem tudi ne bi bilo toliko izjem

© Borut Krajnc

Po mnenju Levice je možnost prehajanja regij, pogojena z negativnim PCR testom ali cepljenjem, diskriminatorna, zato so napovedali pobudo vladi za preklic omejitve. Minister Aleš Hojs odgovarja, da bi se lahko v nekem smislu strinjal, da pa je sam predlagal strožje ukrepe. Do ukrepov, za katere ocenjujejo, da so nejasni, so kritični tudi v SD.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je v obrazložitvi pobude vladi v izjavi za medije v DZ izpostavil visoke cene PCR testov, ki si jih vsi ne morejo privoščiti. Poleg tega je omejitev gibanja po oceni Levice diskriminatorna tudi z vidika cepljenosti. "Kot smo videli, se je vlada katastrofalno lotila strategije cepljenja. Tudi tisti, ki bi že morali, še niso prišli na vrsto in niso sami krivi za to," je izpostavil Vatovec. Glede na to, da je cepljenje prostovoljno, se sprašujejo, ali bi cepljenje lahko bilo temelj za omejevanje gibanja.

S pobudo vladi zato predlagajo, da odpravi omejitev gibanja na statistične regije, ki po oceni Levice tudi ne bo ničesar pripomogla k omejevanju tretjega vala epidemije covida-19. Po Vatovčevem mnenju bi vlada tako v prvem kot drugem valu epidemije lahko bistveno drugače peljala stvari, ki jih sedaj vodi napačno, posledice pa vidimo v številu okužb in mrtvih ter stanju po celi državi.

Kritičen je tudi do prihajajoče zaustavitve javnega življenja. "Na žalost to ne bo pripomoglo, da bi se stvari bistveno izboljšale. Mislim, da je v tem trenutku edina stvar, ki nas lahko reši te epidemije, lockdown vlade in njen odhod," je dejal Vatovec.

Predsednica SD Tanja Fajon je v izjavi za medije ocenila, da je dva dni pred popolnim zaprtjem države še vedno ogromno negotovosti in kaosa, ki daje občutek, da nas vlada načrtno pelje v to, da se bo nadaljevala represija in podaljševala epidemija. Dvomi, da se bo situacija čez 11 dni spremenila, zato jo ta del skrbi. Po njenem mnenju bi bilo pravilno, da vlada sprejme tisto, o čemer se strinja strokovna svetovalna skupina za covid-19. "Občutek danes pa je, da ljudje preprosto ne vedo, kaj nas čaka v naslednjih dneh," je še izpostavila Fajon.

Notranji minister Aleš Hojs je v odzivu na pobudo Levice v izjavi za medije ob robu seje DZ dejal, da bi se lahko "čisto človeško v nekem smislu strinjal s tem", in sicer posebej glede tega, ker vsem tistim, ki bi se želeli cepiti, to še vedno ni omogočeno. Obenem pa je dejal, da je bil njegov predlog po zaostritvi ukrepov, ki bodo po nedeljski odločitvi vlade veljali od 1. do 11. aprila, strožji. Sam je namreč predlagal, da se gibanje ne bi omejilo zgolj na statistične regije, temveč na občine, kot je bilo omejeno tudi lani, ter da pri tem tudi ne bi bilo toliko izjem.

Ampak strokovna skupina je po njegovih besedah ocenila, da je dovolj omejitev na statistične regije in z določenimi izjemami. Po njegovih besedah je strokovna skupina sledila temu, da bo prej ali slej v državi cepljeno določeno število ljudi in žal tudi tistih, ki so covid-19 preboleli, in da je njim treba na nek način zagotoviti, da v svojem gibanju niso omejeni.