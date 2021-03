Zasegli 60 milijonov neustreznih zaščitnih mask

Po Italiji je razpršenih na milijone neustreznih mask

© www.nursetogether.com

Italijanski finančni policisti so po celi Italiji zasegli več kot 60 milijonov zaščitnih mask, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite pred covidom-19. Preiskava se je začela prejšnji mesec, ko so v Furlaniji - Julijski krajini zasegli poldrugi milijon mask, poroča Primorski dnevnik.

Kot poroča tržaški časnik, so po tem zasegu nadaljevali preiskavo, med katero so ugotovili, da je na milijone neustreznih mask razpršenih po celi Italiji.

Sporne maske, ki zagotavljajo desetkrat manjšo zaščito od navedene, je nabavil izredni komisar za covid-19, nato pa so jih razdelili med zdravstvenimi delavci in zdravniki, ki delajo v oskrbovanih zdravstvenih rezidencah in v drugih zdravstvenih ustanovah, v katerih zagotavljajo oskrbo tudi covidnim bolnikom.

Neustrezne zaščitne maske so dobili tudi reševalci v reševalnih vozilih in zdravstveni delavci, ki zagotavljajo oskrbo na domu, ter zdravstveno osebje, ki dela v operacijskih sobah in v stiku s covidnimi bolniki, še poroča Primorski dnevnik.