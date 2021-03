ZDA, Slovenija in še 12 držav izražajo zaskrbljenost glede poročila o izvoru novega koronavirusa

Skupina držav očita Pekingu, da preiskovalcem ni omogočil ustreznega dostopa do vseh podatkov

© Nicolò Lazzati / Flickr

ZDA, Slovenija in še 12 držav je izrazilo zaskrbljenost glede poročila o izvoru novega koronavirusa, ki so ga pripravili mednarodni strokovnjaki pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in njihovi kitajski kolegi. Skupina držav očita Pekingu, da preiskovalcem ni omogočil ustreznega dostopa do vseh podatkov.

14 držav - poleg ZDA in Slovenije še Avstralija, Češka, Danska, Estonija, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Latvija, Litva, Norveška in Velika Britanija - v skupni izjavi meni, da preiskovalci niso imela dostopa do podatkov in vzorcev, ki so jih potrebovali. Ob tem so se zavzele za nadaljevanje preiskave, ki mora biti transparentna in pravočasna.

Pred tem je tudi generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dejal, da so imeli strokovnjaki, ki so jih poslali v kitajski Wuhan, težave pri dostopu do neobdelanih podatkov.

Čeprav ne Tedros ne izjava, ki jo je objavil ameriški State Department, ne omenjata Kitajske neposredno, se je zunanje ministrstvo v Pekingu odzvalo na kritike rekoč, da je Kitajska pokazala odprtost, preglednost in odgovoren odnos.

Evropska unija je poročilo označila za koristen prvi korak, a je poudarila, da je potrebno dodatno delo. Pri tem je pozvala "pristojne organe", naj pomagajo.

"Politizacija tega vprašanja bo zgolj resno otežila globalno sodelovanje pri preučevanju izvora, ogrozila sodelovanje v boju proti pandemiji in terjala več življenj," je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

Evropska unija je poročilo označila za koristen prvi korak, a je poudarila, da je potrebno dodatno delo. Pri tem je pozvala "pristojne organe", naj pomagajo.

Strokovnjaki so v poročilu, ki so ga objavili v torek, zapisali, da je najbolj verjetno, da je virus najprej preskočil na drugo žival, ki je nato okužila ljudi. Prenos prek vmesnega gostitelja je verjeten do zelo verjeten, so ocenili. Sledi neposreden prenos z živali izvora virusa, ki je možen do verjeten. Možen pa je prenos prek zamrznjene hrane. Prav tako so menili, da je laboratorijski izvor virusa zelo malo verjeten.

YEf-helA4CA