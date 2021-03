Odprava razlik med spoloma se je zamaknila za eno generacijo

"Pandemija je bistveno vplivala na enakost spolov tako na delovnem mestu kot doma, izničila je leta napredka," v letošnjem poročilu o razlikah med spoloma ugotavlja Svetovni gospodarski forum (WEF)

© Marc Nozell / Flickr

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa se je odprava razlik med spoloma zamaknila za eno generacijo, v letošnjem poročilu o razlikah med spoloma ugotavlja Svetovni gospodarski forum (WEF). Ocenjujejo, da se je čas, ki bo potreben za odpravo razlik med spoloma, od zadnjega poročila podaljšal za 36 let - z 99,5 leta na 135,6 leta.

Med pandemijo so ženske v večji meri ostajale brez dela - pet odstotkov žensk v primerjavi 3,9 odstotka moških. Deloma je to zato, ker ženske delajo v panogah, ki so jih zaprtja za preprečevanje virusa bolj prizadela, piše v 15. letnem poročilu WEF o razlikah med spoloma.

Prav tako je ženske nesorazmerno bolj prizadelo zaprtje zdravstvenih ustanov, nase pa so morale prevzeti tudi večje breme gospodinjskih opravil, skrbi za otroke in starejše.

Poročilo izpostavlja tudi zgodovinsko nizko zastopanost žensk na hitro rastočih "delovnih mestih prihodnosti". Ženske predstavljajo 14 odstotkov delovne sile v računalništvu v oblaku, 20 odstotkov v inženirstvu in 32 odstotkov v panogi podatkov in umetne inteligence.

Med 156 državami, ki jih obravnava poročilo, je po enakosti med spoloma na prvem mestu Islandija. Med prvimi desetimi je še šest evropskih držav, Slovenija je na 41. mestu. Zahodne države bodo ob trenutni hitrosti razlike med spoloma odpravile v 52,1 leta.

"Pandemija je bistveno vplivala na enakost spolov tako na delovnem mestu kot doma, izničila je leta napredka. Če želimo dinamično gospodarstvo prihodnosti, je ključno, da so ženske zastopane na delovnih mestih prihodnosti," je poudarila direktorica WEF Saadia Zahidi.

Poročilo izpostavlja tudi vse večjo razliko med spoloma na področju politike v državah z velikim številom prebivalcev, na gospodarskem področju pa je bilo v primerjavi z lanskim letom doseženo le manjše izboljšanje.

Na področju zdravja so bile razlike med spoloma odpravljene v 95 odstotkih, na področju izobraževanja je enakost med spoloma doseglo 37 držav, med njimi Slovenija, na globalni ravni pa bo še vedno potrebnih 14,2 leta za odpravo razlik.

Največje razlike med spoloma ostajajo na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki. Ta regija, kjer je delovno aktivnih samo 31 odstotkov žensk, bo za odpravo razlik potrebovala 142,4 leta, povzema nemška tiskovna agencija dpa.