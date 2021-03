»Neetična praksa cepljenja 'mimo vrste' naj se takoj prekine«

Združenje za dostojno starost Srebrna nit opozarja, da gre pri kaosu cepljenja za diskriminacijo starejših in ranljivih

Cepljenje v Domu upokojencev Kranj

© Luka Dakskobler

Združenje za dostojno starost Srebrna nit je na pristojne naslovilo protestno izjavo zaradi poteka cepljenja proti covidu-19. V njej opozarja, da se pri cepljenju v državi soočamo s popolnim kaosom in ocenjuje, da gre pri tem za diskriminacijo starejših in onemoglih ranljivih skupin, ki je nihče ne nadzira.

Protestno izjavo, pod katero se je podpisala predsednica Biserka Marolt Meden, je združenje naslovilo na ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Varuha človekovih pravic in Zagovornika načela enakosti.

Ob tem so spomnili, da so že januarja javno nasprotovali nepravičnemu razdeljevanju cepiva ter javno zahtevali, "naj se neetična praksa cepljenja 'mimo vrste' takoj prekine". Zahtevali tudi upoštevanje shem cepljenja, ki so jih na NIJZ uradno objavili in obljubili njihovo realizacijo. "Vse drugo je nepravično, neetično, vredno obsojanja," so dodali.

"Glede na podatke pa je bilo cepljenih tudi "občutno premalo starejših nad 65 let, ki so najbolj ogroženi."

"Sledile so spremembe nacionalne strategije cepljenja, zapleti z nenaročanjem cepiva s strani vlade ter zelo slabo koordinirano razdeljevanje cepiva na posamezna cepilna mesta," so kritični v izjavi. "Glede na podatke pa je bilo cepljenih tudi "občutno premalo starejših nad 65 let, ki so najbolj ogroženi", so dodali.

Obenem so še zapisali, da nasprotujejo tudi poskusom prisilnega cepljenja, na kar so jih opozorili nekateri sorodniki stanovalcev v domovih starejših. Pozvali so, naj vlada nemudoma okrepi vsem dostopne informacije o koristih cepljenja za celotno družbo in posameznika.