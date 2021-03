Edina država na svetu, ki ima vlado, v kateri prevladujejo ženske

V španski vladi po preoblikovanju ženske v večini

Pedro Sanchez

© Flickr

Španski premier Pedro Sanchez je v torek preoblikoval svojo vlado. V njej so zdaj ženske v večini. V vladi je 12 žensk in deset moških, pri čemer so vsa štiri podpredsedniška mesta v ženskih rokah.

Sanchez se je pohvalil, da je Španija edina država na svetu, ki ima vlado, v kateri prevladujejo ženske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodjo levičarske stranke Podemos Pabla Iglesiasa, ki je odstopil, ker se bo potegoval za predsednika madridske regije, je na položaju podpredsednika vlade zamenjala ministrica za delo Yolanda Diaz, ki prav tako prihaja iz Podemosa.

Sanchez je povedal, da koalicijska pogodba, po kateri Podemosu pripada eno mesto podpredsednika vlade, po preoblikovanju ostaja nespremenjena.

V koaliciji Sanchezovih socialistov in Podemosa v zadnji tednih vladajo napetosti, predvsem v povezavi z raperjem Pablom Haselom, ki je moral v zapor zaradi besedil svojih pesmi. V Podemosu so obsodili njegovo zaprtje in izrazili zaskrbljenost zaradi svobode govora.