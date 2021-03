Za koga vse ni prostora v Evropi po meri Janeza Janše

Slovenski predsednik vlade in Višegrad24

Predsednik vlade je znova retvital kanal Višegrad24, ki na socialnih omrežjih deli "neodvisne novice" iz politike, zgodovine in kulturne zgodovine držav, pripadnih višegrajski skupini.

Tokratno naklonjenost je namenil zelo verjetno že staremu citatu njegovega prijatelja in političnega mentorja Viktorja Orbana, ki je leta 2016 ob protibegunski histeriji navedel niz ksenofobnih dihotomij, povezanih s "proevropsko" identiteto: k Evropi spada Grčija, ne pa Perzija, Rim in ne Kartagina (!), Evropa pa je krščanska, nikakor ne muslimanska.

To je sicer že drugič v zadnjem času, da se je Janša spravil nad pripadnike islamske vere, nedavno je Koran primerjal s komunističnim manifestom in poobjavil grobo oceno, da je sveta knjiga med drugim povzročila največ smrti in trpljenja. Da je Evropa branik krščanstva, je po sebi s humanizmom in krščanstvo skregana misel.

Takrat so ga v Islamski skupnosti v Sloveniji podučili, da mora država, ki bo predsedovala Evropski uniji, skrbeti za spoštovanje drugih religij, kultur in temeljev, na katerih je bila ustanovljena in se razvijala.

Janševa višegrajska ideološka in politična "orientacija" bo po pričakovanjih vedno večja težava za Slovenijo in lahko pripelje do tega, kar je novinar Dave Keating ocenil za prihajajočo "totalno katastrofo" predsedovanja.

