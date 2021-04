V imenu obrambe demokracije in prihodnosti Slovenije je skrajni čas, da rečemo NE



JAVNI POZIV DRŽAVLJANOM IN POSLANCEM V PODPORO USTAVNI OBTOŽBI ZOPER PREDSEDNIKA VLADE

Spoštovane državljanke in državljani, spoštovane poslanke in poslanci!

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki je bodisi iz preračunljivosti, bodisi iz malomarnosti prikrajšal četrtino prebivalstva RS za pravočasno cepljenje proti življenjsko nevarnemu virusu in s tem ogroža na stotine življenj?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki namerno ne izvaja sklepov sprejetih v Državnem zboru, kot je sklep o financiranju STA?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki namesto izvajanja zakonov predlaga njihovo spremembo tako, da bi bili po volji njemu in njegovi stranki, kot je to v primeru imenovanja državnih in evropskih tožilcev?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki javno napada medije, sodstvo in druge javne službe, hkrati pa na odgovorna mesta v državnih službah postavlja ljudi z nalogo, da ne bi razkrivali in preganjali kaznivih dejanj, ki jih je storil sam ali njegovi privrženci?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki zahteva glavo predsednika Računskega sodišča zato, ker ta razkriva nezakonitost in koruptivnost poslov njegove vlade pri nabavi zaščitne opreme?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki z državnim premoženjem podkupi medijskega lastnika, da uvaja cenzuro medijskih prispevkov, ki so kritični do oblasti in odreka ustavno pravico do svobode izražanja?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki na javne kritike vlade odgovarja z zastraševanjem medijev in s poskusi njihovega utišanja, na osebne kritike pa s sarkazmom in žalitvami poslancev Državnega zbora in drugih ter z njihovim sodnim preganjanjem?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki na kritike umetnikov in civilne družbe odgovarja z ogrožanjem njihove eksistence in pogojev delovanja?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki nepremišljeno povečuje javni dolg tako, da ga bodo morali odplačevati še naši pravnuki?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki ne priznava in ne obžaluje svojih napak, temveč jih pripisuje drugim?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki v javnosti s stisnjenimi zobmi pristaja na temeljne evropske vrednote, v dnevni politični praksi pa jih tepta?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki s svojo politiko, javnimi nastopi, kot je bil nedavni v Evropskem parlamentu, in zapisi blati ugled Republike Slovenije v mednarodnem prostoru do te mere, da je Slovenija prvič v zgodovini postala predmet kritičnih obravnav v organih Evropske unije?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki z izgovarjanjem na pandemijo sistematično razgrajuje demokratične družbene institucije, omejuje človekove svoboščine in pravice ter uvaja avtokratsko oblast?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki ne spoštuje ustavnega določila delitve oblasti in si skuša podrediti tako zakonodajno, kot sodno?

Verjamemo, da ste štirinajstkrat odgovorili NE. Pa vendar takega predsednika Vlade RS imamo. Namesto kritičnega odnosa do njegovih ravnanj ga s pozivi k družbenemu soglasju žal podpira celo Predsednik Republike.

V imenu obrambe demokracije in prihodnosti Slovenije je skrajni čas, da državljanke in državljani, poslanke in poslanci rečemo NE. Zato vas pozivamo, da s svojimi podpisi podpremo povezovanje demokratičnih strank za obrambo demokracije in pravne države v njihovi ustavni obtožbi predsednika Vlade RS.

SVOJ PODPIS LAHKO ODDATE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>

Podpisniki:

Odbor za pravično in solidarno družbo

Alternativna akademija

Gibanje za družbeno odgovornost naslavlja

Ivan Svetlik

Ljubo Bavcon

Anton Bebler

Rado Bohinc

Lucija Čok

Martin Čopič

Aleš Črnič

Jože P Damjan

Iztok Dolenc

Mojca Drčar Murko

Matic Fajdiga

Božidar Flajšman

Marko Fonovič

Boris Frlec

Miran Goslar

Sonja Grizila

Anton Grizold

Spomenka Hribar

Maca Jogan

Tomaž Kalin

Dušan Keber

Darko Kranjc

Lev Kreft

Janez Krek

Marko Marinčič

Ljubica Marjanovič Umek

Jože Mencinger

Vlado Miheljak

Zdravko Mlinar

Vinko Moederndorfer

Stane Pejovnik

Dragan Petrovec

Emil Milan Pintar

Jože Pirjevec

Vika Potočnik

Danijel Rebolj

Tanja Rener

Rado Riha

Rudi Rizman

Blaž Rozman

Alenka Rožaj

Anton Rupnik

Tanja Rupnik

Stane Saksida

Boris Sket

Božidar Slapšak

Svetlana Slapšak

Lojze Sočan

Slavko Splichal

Marjan Svetličič

Darko Štrajn

Niko Toš

Boris Turk

Goran Turk

Vito Turk

Samo Uhan

Marjan Veber

Boris Vezjak

Protestna ljudska skupščina

Mladinska Aktivistična Organizacija

Kim Komljanec

Petja Grafenauer

Janez Stariha

Tadej Jezernik

Dejan Koban

Jaša Jenull

Sanja Fidler

Tea Jarc

Tiva Vlaj

Aljoša Čoh

Irena Šmajgert

Lucija Plavčak

Rok Plavčak

Amelia Kraigher.

Aljoša Harlamov

Arne Vehovar

Ana Mladenović

Bartolo Lampret

Gorazd Kovačič

Urban Belina

Mitja Bravhar

Andreja Bolčina

Matjaž Vodeb

Jure Močnik

Alen Praček

Brane Solce

Goran Bertok

Majda Gregorič

Urška Kozak

Milojka Žalik Huzjan

Prof. Zdenko Huzjan

Lorna Lovrečič

Vanja Huzjan

Siniša Borovičanin

Mija Gabrijelčič

Tina Javornik

Ištvan Išt Huzjan

Igor Winkler

Rajko Muršič

Vesna Bukovec

Matej Klarič

Mojca Senegačnik

Simon Kardum

Arjan Pregl

Suzana Tratnik

Tjaša Zorc

Matjaž Stopar

Damjana Brumec