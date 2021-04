Dobro pazite nase in na svoje otroke!

Britanska mutacija virusa očitno pogosteje kot drugi sevi napada otroke in najstnike. V Nemčiji je okužb vse več tudi zato, ker so šole in vrtci odprti. Otroci pa doma okužijo starše.

Protest staršev in učencev proti zaprtju šol v mestu Radebuel na Saškem v Nemčiji. 22. marec 2021

© Profimedia

Ko bomo nekoč pisali zgodovino pandemije koronavirusne bolezni, bomo v anale kot eno največjih napak vnesli tisto, kar smo prizadejali otrokom – in njihovim staršem. Najprej so minili meseci, pol leta in več, ko so bili ljudje prepričani, da virus na skrivnosten način prizanaša otrokom. Nismo hoteli verjeti, da se prav tako okužijo z virusom sars-cov-2 kot odrasli in da okužbo prenašajo na druge, čeprav sami pogosto nimajo simptomov. Nemški tabloid Bild je na primer napadel berlinskega virologa Christiana Drostna, ki je z eno od raziskav dokazal ravno to, in njegovo delo označil za popolnoma zgrešeno, čeprav ne bi mogel imeti bolj prav – kar se je kmalu pokazalo.