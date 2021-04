Študentski domovi, ne zapori!

Študenti, nastanjeni v javnih študentskih domovih v Ljubljani, nasprotujejo povečevanju nadzora

Študenti protestirajo

© Arhiv Mladine

V Študentskih domovih Ljubljana so med epidemijo dežurne študente nadomestili z varnostno službo. Zaradi slabih izkušenj z varnostniki si študenti želijo, da bi po epidemiji spet sami prevzeli dežurstvo. A uprava trdi, da je varnostna služba finančno vzdržnejša. Hkrati pri postavkah za povečanje nadzora ne skopari. Trideset tisoč evrov bo letos namenila za namestitev dodatnih kamer, še enkrat toliko pa za nov kartični sistem, s katerim naj bi se študenti, kot so povedali na tiskovni konferenci, »morali identificirati pred varnostnikom«. Še deset tisoč evrov naj bi bilo namenjenih za »strokovni nadzor za zagotavljanje varnosti stanovalcev«. Na tiskovni konferenci smo sicer slišali, da študenti varnostnikom ne zaupajo, saj se sprašujejo, »kako naj zaupamo varnostnikom, ki uporabljajo sovražni govor, so potetovirani z neonacistično simboliko, na pritožbe glede spolnega nadlegovanja pa ne odreagirajo«.