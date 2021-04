Uspavali psa, ki je v Mengšu pogrizel osemletno deklico

Tragičen primer je v zadnjih dneh močno odmeval v slovenski javnosti, odprl pa je tudi več vprašanj

Obdukcija po smrti osemletne deklice, ki jo je 17. marca v Mengšu pogrizel pes, je po neuradnih informacijah časnika Večer pokazala, da so smrt povzročili ugrizi psa. Policija dogodek še preiskuje. Po poročanju več medijev so psa v četrtek uspavali v zavetišču, kjer so zanj skrbeli po tragediji. Primer je v zadnjih dneh močno odmeval v slovenski javnosti, odprl je tudi več vprašanj, med njimi tudi to, ali je prav, da se psa, ki je bil privezan, uspava in čigava krivda je, da je deklica sploh pristopila do območja, na katerem je bil pes privezan.

Odločbo o usmrtitvi psa je veterinarska inšpektorica Darja Orter Kolšek v četrtek izdala Zavetišču Meli v Trebnjem, kjer so po tragediji skrbeli za psa. Na odločbo se je odvetnica Monika Poje, ki zastopa lastnike psa, pritožila. Lastniki so si namreč prizadevali, da mešanca med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem ne bi usmrtili.

Na kmetijskem ministrstvu so za Večer navedli, da je bila odločba o usmrtitvi psa izdana po pridobitvi poročila zdravnika, ki je obravnaval smrt deklice, ter da "zoper odločbo uradnega veterinarja, ki je bila izdana na podlagi zakona o zaščiti živali, pritožba ne zadrži izvršitve niti ni dopusten predlog za odlog izvršitve odločbe, gre za izvršljivo odločbo". Pooblaščenka družine, ki je lastnica psa, je za časopis dejala, da z obdukcijskim zapisnikom lastniki niso bili seznanjeni.

Po navedbah policije se je osemletnica 17. marca na dvorišču stanovanjske hiše v Mengšu približala večjemu psu, ki je bil privezan z verigo. "Pes je deklico napadel in ogrizel, ta pa je kasneje zaradi poškodb na kraju umrla. Dvorišče stanovanjske hiše je bilo sicer ograjeno, a so bila dvoriščna vrata odprta. Na kraj dogodka je prišla tudi odrasla oseba, ki je psa odstranila in poklicala reševalce, a je deklica kljub hitri zdravniški pomoči na kraju zaradi poškodb umrla," so zapisali v policijskem poročilu.

Direktorica domžalskega zdravstvenega doma Renata Rajapakse je za Večer povedala, da je zdravnik v spremstvu reševalca na kraj nesreče prispel v 11 minutah od klica za nujno medicinsko pomoč, čez osem minut pa je prispela še ekipa reševalcev, ki je bila ob klicu še v Ljubljani. Njene besede so potrdili tudi na policiji, še poroča Večer.

Tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec je po navedbah časnika pojasnila, da v zadevi še vedno poteka predkazenski postopek zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja splošne nevarnosti, zato policija informacij o njem ne more posredovati.