»Tožnik in njegova družina lahko svobodno zapustijo državo«

Ustavno zagotovljena pravica do svobode gibanja in družinskega življenja

Upravno sodišče je z izdajo začasne odredbe dovolilo tožniku in njegovi družini, da kljub vladni prepovedi potovanj v države z rdečega seznama zapustijo državo in se na brniškem letališču vkrcajo na potniško letalo, so sporočili s Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je pri postopku sodelovala z Odvetniško pisarno Senica.

"Tožnik in njegova družina lahko svobodno zapustijo državo in uresničujejo ustavno zagotovljeno pravico do svobode gibanja in družinskega življenja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so naknadno pojasnili za STA, je tožnik odhajal v tujino s svojo družino. Potovanje je imel načrtovano dlje časa, rezerviral je hotel in letalsko karto.

Ob tem so opozorili na po njihovem pravno spornost odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 z dne 28. marca 2021 in vlado pozvali, naj v najkrajšem možnem času odlok ustrezno spremeni in s tem prepreči množično vlaganje tožb ter posledično dodatno obremenitev upravnega sodišča.

STA se je za komentar obrnila tudi na ministrstvo za notranje zadeve.

Od 29. marca do vključno 12. aprila je dodatno omejen izstop iz in vstop v državo. Slovenije ni več mogoče zapustiti za potovanje v državo, ki je na rdečem seznamu (na njem so med drugim vse sosednje države), za vstop v Slovenijo bo potreben negativen test PCR, opravljen v članici EU ali schengenskega območja, ali predložitev dokazila o preboleli bolezni ali cepljenju. Brez teh dokazil velja pri vstopu v Slovenijo 10-dnevna karantena, ki je ni mogoče predčasno prekiniti.

Izjema pri prehajanju meje velja za tranzitne potnike in tovorni promet.