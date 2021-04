Nemški tednik: Janša je »alpski Trump v tviterski omami«

Focus opozarja, da slovenski predsednik vlade posnema svojega »velikega vzornika«

Naslov članka v nemškem tedniku Focus

© Focus.de

Nemški novinar Hans-Jürgen Moritz v znanem nemškem tedniku Focus ugotavlja, da iz slovenske prestolnice Ljubljane, ki se jo splača obiskati kot dopustnik, prihajajo manj spodbudne novice, ki niso v skladu s sicer simpatično podobo majhne alpske države; v njej bomo našli šefa vlade, ki gre po stopinjah desničarskih populističnih somišljenikov po Evropi, zapiše v svojem srednje dolgem prispevku, ki nosi neprijazen naslov »Alpski Trump v tviterski omami: kako slovenski šef vlade posnema svojega velikega vzornika«.

Slovenski premier je v članku opisan kot »marljiv« uporabnik tviterja, ki je novembra lani s prehitro čestitko takratnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi nove izvolitve osmešil sebe in postal edini »dajalec čestitk« iz krogov šefov držav in vlad v Evropski uniji.

Ob tem navaja besede nemškega evroposlanca Renew Europe iz vrst nemških svobodnih demokratov Moritza Körnerja, ki se čudi Janševi obsedenosti s tviterjem: »Ko pogledate, kolikokrat tvitne, se res vprašate, kdaj v resnici sploh vlada svoji državi?« In k temu dodaja, da se obnaša »kot potencialni Trump«.

»Ko pogledate, kolikokrat tvitne, se res vprašate, kdaj v resnici sploh vlada svoji državi?«



Hans-Jürgen Moritz,

Focus

Članek v nadaljevanju povzame nekaj odmevnih tvitov, v katerih se je Janša zapletel v javne prepire z evropskimi politiki in novinarji, predvsem pa nedavni »spor« s Sophie in ‘t Veld in njegov nastop, ki se je potem končal z blamažo Slovenije pred Brusljem.

V nadaljevanju navaja strokovnjaka za jugovzhodno Evropo iz »Fundacije za znanost in politiko« (SWP) Dušana Reljiča, ki že leta spremlja Janševo kariero. Po njegovem je pri Slovencih, tako kot pri mnogih politikih s postkomunističnega področja, vsakič v ospredju zanimanja prav osebna kariera, slovenskega šefa vlade opiše kot gorečega komunista, ki je nenadoma našel skupne točke z desnico, obenem pa razvil močan antikomunistični refleks: »V vsakem kritiku vidi komunista, ki se je iz ideoloških razlogov obrnil proti njemu.«

»V vsakem kritiku vidi komunista, ki se je iz ideoloških razlogov obrnil proti njemu.«

Nato citira stališče poslanca Zelenih: Sergey Lagodinsky v premierjevem obnašanju v smeri širjenja iliberalnih idej vidi nevarnost in spomni na težave, ki so na enak način nastale na Madžarskem in Poljskem. Po njegovem je tam že prepozno za uvedbo sprememb, pri Sloveniji pa zaenkrat razmere zelo spominjajo na začetke na Madžarskem, dodaja ob svarilu, da bo ob odhodu Orbana iz Evropske ljudske stranke (EPP) potrebno opazovati obnašanje Janševe SDS vpričo novih okoliščin, ko se madžarski predsednik skupaj z istomišljeniki iz Poljske in Italije povezuje v novo desničarsko populistično fronto.

Prijazni gostitelji v skrbi za svojo počitniško destinacijo

Članek omenja slovensko predsedovanje Svetu EU po principu rotacije, toda Reljić zelo optimistično ugotavlja, da Janša do takrat ne bo vzdržal na oblasti. Zakaj? Razlaga se zdi naivna: ker so notranjepolitične razmere po njegovem drugačne kot na Madžarskem ali Poljskem, ker gre za državo s pestro strankarsko pahljačo, ker je dva milijona državljanov »zainteresiranih za ohranitev podobe prijaznih gostiteljev v simpatični počitniški destinaciji z relativno blaginjo«. Novinar na koncu dopusti možnost, da se Reljić moti in bo zato predsednik slovenske vlade vendarle soodločal o usodi Evropske unije.

Članek v Focusu dokazuje, kako zelo manipulirajo slovenski politiki na oblasti, denimo minister Simoniti, ko nenehno ponavljajo, da uživa Slovenija imeniten ugled v Evropi in svetu.

Članek v Focusu sicer dokazuje, kako zelo manipulirajo slovenski politiki na oblasti, denimo dr. Vasko Simoniti, ko nenehno ponavljajo, da uživa Slovenija imeniten ugled v Evropi in svetu, najdejo pa se kakšni slovenski levičarji, ki nas ovajajo v Bruslju. Poudarki, ki nam jih vrtijo na RTV Slovenija …

Simonitijev nastop pri Pirkoviču: ovaduštvo v Bruslju ustvarja moteče vzdušje

© Twitter

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**